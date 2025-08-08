Ascultă Radio România Iași Live
La Hârlău se desfășoară Zilele Meșterilor Populari

Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 10:38

De opt ani încoace, în preajma sărbătorii de Probajenii, la Hârlău se desfășoară Zilele Meșterilor Populari, un eveniment anual dedicat păstrării, valorificării și transmiterii meșteșugurilor tradiționale. Vor participa circa 40 de meșteri populari, artizani și producători locali din 10 județe ale țării.

LISTĂ FINALĂ

HÂRLĂU, 9-10 august 2025

 

Prelucrarea lemnului

Neamțu Vasile, Mănăstirea Humor-Suceava

Vartic Mihai, Nemțișor, Vânători-Neamț

Durac Ionuț, Mărășești-Vrancea

Molnos Joszef Jr., Corund-Harghita

Industrie casnică (port popular și textile)

Boboc Zamfira, Slobozia, Deleni-Iași

Cobâlă Litizia, Avrămeni-Botoșani

Slabu Cătălina, Aurel Vlaicu, Avrămeni-Botoșani

Irina Ana, Pipirig-Neamț

Otavă Maria, Izvoare, Dumbrava Roşie-Neamţ

Prelucrarea pielii

Ilioaia Ioan, Ruginoasa-Iași

Boancă Vasile și Maria, Grumăzeşti-Neamţ

Gavriliu Cristian, Suceava

Icoane

Gheorghian Nicolae, Suceava

Stoian Rodion și Elena, Bacău

Măşti și recuzită obiceiuri

Bârzu Bogdan, Hârlău-Iași

Curecheriu Constantin, Sticlăria, Scobinți-Iași

 

Împletituri

Centrul Cultural Ruginoasa, Iași

Baciu Nicoleta, Ruginoasa-Iași

Vițalariu Mihaela, Heleșteni-Iași

Misăilă Elena-Rada, Iași

Ceramică

Molnos Iuliana, Corund-Harghita

Ouă încondeiate și pictate

Rotariu Ioan, Ruginoasa-Iași

Podoabe

Vîlcu Vasile, Iaşi

Atasiei Irina, Iași

Robu Domnica, Iași

Nechifor Elena, Suceava

Cracană Elena și Sergiu, Dorohoi-Botoșani

Ioniță Maria, Răucești-Neamț

Daviducă Alexandra, Piatra Neamț

Artă decorativă și pictură

Mihai Profira, Valea Lupului-Iaşi

Seranfir Vlad, Bârlad-Vaslui

Atodiresei Alexandra, Pașcani-Iași

Leteanu George, Vulturești-Vaslui

Chivireagă David, Botoșani

Produse din plante

Pivniceru Mădălina, Satu Nou, Solești-Vaslui

Preparate culinare tradiţionale

Filip Vasile și Elena, Târgu Frumos-Iași, produse apicole

Bujor Elena, Cotnari-Iași, siropuri din plante

Croitoru Andrei, Totoești, Erbiceni-Iași, carne

Rusu Vasile, Sadova-Suceava, brânză și băuturi

Neculai Ana, Văratic, Agapia-Neamț, produse de casă

Rîmboi Mariana, Bădeana, Tutova-Vaslui, siropuri şi dulceaţă

Pivniceru Marian, Satu Nou, Solești-Vaslui, produse apicole

Onu Andrei, Bascov-Argeş, turtă dulce

Imre Fabian, Corund-Harghita, kurtos

