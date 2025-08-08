La Hârlău se desfășoară Zilele Meșterilor Populari
Publicat de Andreea Drilea, 8 august 2025, 10:38
De opt ani încoace, în preajma sărbătorii de Probajenii, la Hârlău se desfășoară Zilele Meșterilor Populari, un eveniment anual dedicat păstrării, valorificării și transmiterii meșteșugurilor tradiționale. Vor participa circa 40 de meșteri populari, artizani și producători locali din 10 județe ale țării.
LISTĂ FINALĂ
HÂRLĂU, 9-10 august 2025
Prelucrarea lemnului
Neamțu Vasile, Mănăstirea Humor-Suceava
Vartic Mihai, Nemțișor, Vânători-Neamț
Durac Ionuț, Mărășești-Vrancea
Molnos Joszef Jr., Corund-Harghita
Industrie casnică (port popular și textile)
Boboc Zamfira, Slobozia, Deleni-Iași
Cobâlă Litizia, Avrămeni-Botoșani
Slabu Cătălina, Aurel Vlaicu, Avrămeni-Botoșani
Irina Ana, Pipirig-Neamț
Otavă Maria, Izvoare, Dumbrava Roşie-Neamţ
Prelucrarea pielii
Ilioaia Ioan, Ruginoasa-Iași
Boancă Vasile și Maria, Grumăzeşti-Neamţ
Gavriliu Cristian, Suceava
Icoane
Gheorghian Nicolae, Suceava
Stoian Rodion și Elena, Bacău
Măşti și recuzită obiceiuri
Bârzu Bogdan, Hârlău-Iași
Curecheriu Constantin, Sticlăria, Scobinți-Iași
Împletituri
Centrul Cultural Ruginoasa, Iași
Baciu Nicoleta, Ruginoasa-Iași
Vițalariu Mihaela, Heleșteni-Iași
Misăilă Elena-Rada, Iași
Ceramică
Molnos Iuliana, Corund-Harghita
Ouă încondeiate și pictate
Rotariu Ioan, Ruginoasa-Iași
Podoabe
Vîlcu Vasile, Iaşi
Atasiei Irina, Iași
Robu Domnica, Iași
Nechifor Elena, Suceava
Cracană Elena și Sergiu, Dorohoi-Botoșani
Ioniță Maria, Răucești-Neamț
Daviducă Alexandra, Piatra Neamț
Artă decorativă și pictură
Mihai Profira, Valea Lupului-Iaşi
Seranfir Vlad, Bârlad-Vaslui
Atodiresei Alexandra, Pașcani-Iași
Leteanu George, Vulturești-Vaslui
Chivireagă David, Botoșani
Produse din plante
Pivniceru Mădălina, Satu Nou, Solești-Vaslui
Preparate culinare tradiţionale
Filip Vasile și Elena, Târgu Frumos-Iași, produse apicole
Bujor Elena, Cotnari-Iași, siropuri din plante
Croitoru Andrei, Totoești, Erbiceni-Iași, carne
Rusu Vasile, Sadova-Suceava, brânză și băuturi
Neculai Ana, Văratic, Agapia-Neamț, produse de casă
Rîmboi Mariana, Bădeana, Tutova-Vaslui, siropuri şi dulceaţă
Pivniceru Marian, Satu Nou, Solești-Vaslui, produse apicole
Onu Andrei, Bascov-Argeş, turtă dulce
Imre Fabian, Corund-Harghita, kurtos