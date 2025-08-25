Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Întrerupere programată alimentare Gaze Naturale, miercuri, 27 august în loc. Buhuși, jud. Bacău

Întrerupere programată alimentare Gaze Naturale, miercuri, 27 august în loc. Buhuși, jud. Bacău

Întrerupere programată alimentare Gaze Naturale, miercuri, 27 august în loc. Buhuși, jud. Bacău

Publicat de Andreea Drilea, 25 august 2025, 11:02

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz miercuri, 27 august, în intervalul 09:00 – 21:00, la consumatori de pe străzile Ștefana cel Mare, Primăverii, Teiului, Ceahlău, Carpați, Dimitrie Cantemir, Republicii, Avântului, Bucegi, Dragoș Vodă, Mircea Voievod, Florilor, Aurel Vlaicu, Libertății și Aleea Scolii.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

Etichete:
(AUDIO) Un sfert dintre comunele din judeţul Vaslui nu au asistenţi medicali comunitari
Regional luni, 25 august 2025, 10:13

(AUDIO) Un sfert dintre comunele din judeţul Vaslui nu au asistenţi medicali comunitari

Un sfert dintre comunele din judeţul Vaslui nu au asistenţi medicali comunitari. Astfel, o parte din personalul care asigură furnizarea de...

(AUDIO) Un sfert dintre comunele din judeţul Vaslui nu au asistenţi medicali comunitari
(AUDIO) La Huși, în județul Vaslui, s-au redeschis listele pentru terenuri gratuite destinate tinerilor
Regional luni, 25 august 2025, 10:01

(AUDIO) La Huși, în județul Vaslui, s-au redeschis listele pentru terenuri gratuite destinate tinerilor

La Huși, în județul Vaslui, s-au redeschis listele pentru terenuri gratuite destinate tinerilor! Dosarele pot fi actualizate sau completate de...

(AUDIO) La Huși, în județul Vaslui, s-au redeschis listele pentru terenuri gratuite destinate tinerilor
Ateneul Național din Iași organizează Zilele Cartierului Alexandru cel Bun
Regional luni, 25 august 2025, 09:53

Ateneul Național din Iași organizează Zilele Cartierului Alexandru cel Bun

În weekendul 30-31 august 2025, Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, organizează prima ediție a Zilelor...

Ateneul Național din Iași organizează Zilele Cartierului Alexandru cel Bun
Circulația rutieră a fost oprită pe DN 28 după un accident rutier în loc. Strunga, jud. Iași
Regional luni, 25 august 2025, 08:58

Circulația rutieră a fost oprită pe DN 28 după un accident rutier în loc. Strunga, jud. Iași

Trei persoane au ajuns la spital iar două au refuzat îngrijirile medicale, după ce două autoturisme au intrat în coliziune în această...

Circulația rutieră a fost oprită pe DN 28 după un accident rutier în loc. Strunga, jud. Iași
Regional luni, 25 august 2025, 07:37

Cea mai rece dimineață de vară

La această oră, vremea în Moldova este rece, iar cerul senin. Vântul suflă în general slab. Acum, se înregistrează: 7 grade la Bacău, 8 la...

Cea mai rece dimineață de vară
Regional duminică, 24 august 2025, 12:28

METEO: Atenționare COD GALBEN de intensificări ale vântului în Moldova

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 24 august, ora 10 – 24 august, ora 20 Fenomene vizate: intensificări ale...

METEO: Atenționare COD GALBEN de intensificări ale vântului în Moldova
Regional duminică, 24 august 2025, 09:00

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în judeţul Vrancea

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminică, la ora 7:15, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de...

Cutremur cu magnitudinea 4,2 în judeţul Vrancea
Regional duminică, 24 august 2025, 08:45

(VIDEO) Lacul Izvorul Muntelui din judeţul Neamţ, cel mai mare lac de acumulare din ţară, a fost curăţat şi ecologizat

Lacul Izvorul Muntelui din judeţul Neamţ – cel mai mare lac de acumulare din România – a fost curăţat şi ecologizat....

(VIDEO) Lacul Izvorul Muntelui din judeţul Neamţ, cel mai mare lac de acumulare din ţară, a fost curăţat şi ecologizat