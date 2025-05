Iașiul devine capitala ortodonției internaționale: Congresul BAOS & AREO aduce în prim-plan excelența și inovația în ortodonție

Publicat de Lucian Bălănuţă, 27 mai 2025, 11:03

Iașiul devine gazda unuia dintre cele mai importante evenimente științifice din ortodonția internațională. În perioada 29–31 mai 2025, la Congress Hall Palas Iași, va avea loc Congresul Internațional BAOS–AREO, o ediție cu totul specială, care reunește trei repere semnificative pentru comunitatea profesională: a 9-a ediție a Congresului Balkan Association of Orthodontic Specialists (BAOS), a 15-a ediție a Congresului AREO (Asociația Română pentru Excelență în Ortodonție) și celebrarea a 25 de ani de la înființarea AREO. O întâlnire de marcă între tradiție, performanță academică și perspective inovatoare în practica ortodontică. Manifestarea se va desfășura în spațiile Palas Congress Hall și Hotel Ramada, reunind peste 80 de speakeri internaționali și naționali, alături de sute de participanți din Europa, Asia și America de Nord.

Sub tema „The Future of Excellence in Orthodontics”, congresul oferă un program amplu și riguros, structurat în:

48 de conferințe științifice, cu teme de actualitate precum ortodonția digitală, tratamentele personalizate, utilizarea ancorajului scheletal sau abordările multidisciplinare în cazuri complexe;

5 workshopuri interactive și 4 cursuri teoretice și practice (3 pre-congres, 1 post-congres) susținute de lideri de opinie recunoscuți la nivel mondial.

Printre invitații de marcă se numără prof. univ. dr. Ravindra Nanda (SUA), președinte de onoare și figură emblematică a ortodonției moderne, alături de prof. univ. dr. Stella Chaushu (Israel), dr. Sebastian Baumgaertel (SUA), prof. univ. dr. Jorge Faber (Brazilia), prof. univ. dr. Joseph Bouserhal (Liban) și numeroși specialiști din România și din întreaga Europă.

În semn de recunoaștere pentru contribuția sa excepțională la dezvoltarea ortodonției mondiale, prof. univ. dr. Ravindra Nanda va primi titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, într-o ceremonie oficială care va avea loc în ajunul congresului.

Președintele congresului este prof. univ. dr. Irina Zetu, titularul catedrei de ortodonție din cadrul Facultății de Medicină Dentară – UMF Iași, vicepreședinte al Colegiului Medicilor Dentiști Iași și președinte al BAOS. Președintele onorific este prof. dr. Ravindra Nanda, redactor-șef emerit al revistei Progress in Orthodontics și profesor afiliat la ADA Forsyth Institute din Cambridge, SUA.

„Ne bucurăm să organizăm la Iași o ediție cu adevărat excepțională a congresului BAOS & AREO, care aduce în România unii dintre cei mai influenți specialiști din ortodonția mondială. Alegerea Iașului ca loc de desfășurare nu este întâmplătoare: vorbim despre un centru academic cu tradiție în medicina dentară, dar și despre un oraș care cultivă excelența și dialogul internațional. Distincția oferită profesorului Ravindra Nanda, una dintre cele mai respectate personalități din domeniu, subliniază legătura puternică dintre comunitatea academică românească și elitele ortodonției globale. Sunt convinsă că acest congres va marca un reper important în formarea profesională a participanților și în consolidarea colaborării interdisciplinare în practica ortodontică.”, a precizat prof. univ. dr. Irina Zetu.

Ceremonia de deschidere va avea loc în data de 29 mai, în decorul simbolic al Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, urmată de un cocktail oficial la Primăria Municipiului Iași. Lucrările congresului se vor încheia oficial pe 31 mai 2025, cu o ceremonie de închidere, promovarea ediției 2026 și fotografia de grup.

Evenimentul se adresează atât medicilor specialiști, cât și rezidenților, oferind o platformă profesională pentru schimbul de idei, experiențe și cercetări în domeniul ortodonției.

(Comunicat de presă/ FOTO news UMF)