Iași: Lucrări de extindere a sistemului de alarmare a populației

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 08:31

În vederea extinderii sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în diferite situații de urgență, în perioada 4 – 28 februarie 2026 pe raza Municipiului Iași vor fi făcute lucrări de montare a unui număr de nouă sirene electronice.

Lucrările sunt realizate în baza unui contract de furnizare și montare a acestor echipamente în valoare de 817.473,17 lei.

Sirenele fi amplasate în următoarele puncte:

– aleea Mihail Sadoveanu nr.41

– șoseaua Bucium nr. 55 K

– bulevardul Carol I nr. 50

– Calea Chișinăului nr. 29

– șoseaua Nicolina nr. 81

– strada Păcurari nr. 114, bl. 581

– strada Anastasie Panu nr. 51

– șoseaua Națională nr. 178

– strada Mitropolit Varlaam nr. 54

Activitatea respectivă implică punerea în funcțiune a acestor sirene. Subliniem faptul că aceasta este doar o procedură uzuală, deci nu trebuie să vă alarmați! Vă rugăm să transmiteți acest mesaj și cunoscuților!

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi