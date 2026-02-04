Iași: Lucrări de extindere a sistemului de alarmare a populației
Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 08:31
În vederea extinderii sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare a populației în diferite situații de urgență, în perioada 4 – 28 februarie 2026 pe raza Municipiului Iași vor fi făcute lucrări de montare a unui număr de nouă sirene electronice.
Lucrările sunt realizate în baza unui contract de furnizare și montare a acestor echipamente în valoare de 817.473,17 lei.
Sirenele fi amplasate în următoarele puncte:
– aleea Mihail Sadoveanu nr.41
– șoseaua Bucium nr. 55 K
– bulevardul Carol I nr. 50
– Calea Chișinăului nr. 29
– șoseaua Nicolina nr. 81
– strada Păcurari nr. 114, bl. 581
– strada Anastasie Panu nr. 51
– șoseaua Națională nr. 178
– strada Mitropolit Varlaam nr. 54
Activitatea respectivă implică punerea în funcțiune a acestor sirene. Subliniem faptul că aceasta este doar o procedură uzuală, deci nu trebuie să vă alarmați! Vă rugăm să transmiteți acest mesaj și cunoscuților!
Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iaşi