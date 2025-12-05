Galaţi: Septuagenar reţinut după ce a înjunghiat mortal un bărbat pe o stradă din municipiu

Publicat de Andreea Drilea, 5 decembrie 2025, 12:31

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, din municipiul Galaţi, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a omorât cu un cuţit un alt bărbat de 42 de ani, pe o stradă din cartierul Micro 40, au informat, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Potrivit anchetatorilor, suspectul, aflat în stare de ebrietate, i-ar fi aplicat victimei, fără motiv, o lovitură de cuţit în zona abdomenului, provocându-i o leziune gravă din cauza căreia, în scurt timp, a decedat.

‘În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 4 decembrie, în timp ce se afla în loc public, suspectul, în vârstă de 70 de ani, aflat în stare de ebrietate, fără motiv, a aplicat o lovitură cu un cuţit în zona abdomenului victimei, în vârstă de 42 de ani, producându-i o leziune traumatică gravă din cauza căreia, în scurt timp, a decedat. Prin săvârşirea actului de violenţă extremă, în locul menţionat şi în prezenţa mai multor martori oculari, a tulburat ordinea şi liniştea publică’, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Septuagenarul este acuzat de omor calificat şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, urmând ca, în cursul zilei, să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, actele de urmărire penală au fost efectuate cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi – Serviciul de Investigaţii Criminale. AGERPRES