Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Galaţi: Septuagenar reţinut după ce a înjunghiat mortal un bărbat pe o stradă din municipiu

Galaţi: Septuagenar reţinut după ce a înjunghiat mortal un bărbat pe o stradă din municipiu

Galaţi: Septuagenar reţinut după ce a înjunghiat mortal un bărbat pe o stradă din municipiu

Publicat de Andreea Drilea, 5 decembrie 2025, 12:31

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, din municipiul Galaţi, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind suspectat că a omorât cu un cuţit un alt bărbat de 42 de ani, pe o stradă din cartierul Micro 40, au informat, vineri, reprezentanţii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Potrivit anchetatorilor, suspectul, aflat în stare de ebrietate, i-ar fi aplicat victimei, fără motiv, o lovitură de cuţit în zona abdomenului, provocându-i o leziune gravă din cauza căreia, în scurt timp, a decedat.

‘În fapt, s-a reţinut că, în seara zilei de 4 decembrie, în timp ce se afla în loc public, suspectul, în vârstă de 70 de ani, aflat în stare de ebrietate, fără motiv, a aplicat o lovitură cu un cuţit în zona abdomenului victimei, în vârstă de 42 de ani, producându-i o leziune traumatică gravă din cauza căreia, în scurt timp, a decedat. Prin săvârşirea actului de violenţă extremă, în locul menţionat şi în prezenţa mai multor martori oculari, a tulburat ordinea şi liniştea publică’, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Septuagenarul este acuzat de omor calificat şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, urmând ca, în cursul zilei, să fie prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cauză, actele de urmărire penală au fost efectuate cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi – Serviciul de Investigaţii Criminale. AGERPRES

Etichete:
(AUDIO) Polițiștii din Vaslui monitorizează comerțul cu materiale pirotehnice
Regional vineri, 5 decembrie 2025, 11:38

(AUDIO) Polițiștii din Vaslui monitorizează comerțul cu materiale pirotehnice

Polițiștii din Vaslui verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice, o...

(AUDIO) Polițiștii din Vaslui monitorizează comerțul cu materiale pirotehnice
(AUDIO) Prima ediție a târgului „Bunătăți la Iași”, organizată în acest weekend
Regional vineri, 5 decembrie 2025, 11:04

(AUDIO) Prima ediție a târgului „Bunătăți la Iași”, organizată în acest weekend

Direcția pentru Agricultură Județeană Iași organizează la acest sfârșit de săptămână prima ediție a târgului intitulat ”Bunătăți...

(AUDIO) Prima ediție a târgului „Bunătăți la Iași”, organizată în acest weekend
BOTOȘANI: Studiile pentru Barajul Vârfu Câmpului sunt finalizate, proiectul trece la noi etape
Regional vineri, 5 decembrie 2025, 09:29

BOTOȘANI: Studiile pentru Barajul Vârfu Câmpului sunt finalizate, proiectul trece la noi etape

Proiectul Barajului de la Vârfu Câmpului, considerat strategic pentru siguranța alimentării cu apă în județul Botoșani, avansează în mod...

BOTOȘANI: Studiile pentru Barajul Vârfu Câmpului sunt finalizate, proiectul trece la noi etape
(AUDIO) Alexandru Rogobete: Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor
Regional joi, 4 decembrie 2025, 19:02

(AUDIO) Alexandru Rogobete: Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor

Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor. Anunțul a fost făcut astăzi, de ministrul...

(AUDIO) Alexandru Rogobete: Lucrările la Spitalul Regional de Urgență din Iași vor începe în ianuarie anul viitor
Regional joi, 4 decembrie 2025, 18:41

(AUDIO) Iași: RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății a inaugurat, astăzi, o investiție de peste 5 milioane de euro la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Un RMN mobil de...

(AUDIO) Iași: RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății
Regional joi, 4 decembrie 2025, 17:36

Iași: Concurs de scrisori pentru Moș Crăciun, la Teatrul Luceafărul

Ne apropiem vertiginos de perioada sărbătorilor de iarnă și cu toții ne străduim să intrăm în atmosfera specifică. Echipa noastră...

Iași: Concurs de scrisori pentru Moș Crăciun, la Teatrul Luceafărul
Regional joi, 4 decembrie 2025, 17:31

Inaugurarea casei de bilete la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, Iași

Vineri, 5 decembrie 2025, de la ora 11:00, Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească din Iași inaugurează oficial noua sa...

Inaugurarea casei de bilete la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, Iași
Regional joi, 4 decembrie 2025, 17:14

ACET Suceava: Apa și canalizarea trec de 20 lei/mc din 2026

Tarifele la apă și canalizare vor depăși 20 de lei pe metrul cub, de la 1 ianuarie, în localitățile unde operează ACET Suceava. Operatorul...

ACET Suceava: Apa și canalizarea trec de 20 lei/mc din 2026