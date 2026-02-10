Galaţi: Angajaţi din 22 de primării de comune, în grevă de avertisment

Angajaţii din 22 de primării din judeţul Galaţi au participat marţi la o grevă de avertisment, nemulţumiţi de măsurile propuse de Guvern în pachetul privind reforma administraţiei, potrivit liderului Sindicatului SCOR Galaţi, Vasile Avădanei.

Preşedintele SCOR Galaţi a precizat că la protest au participat angajaţii din primăriile Nicoreşti, Drăgăşani, Bereşti Meria, Cavadineşti, Valea Mărului, Gohor, Bălăbăneşti, Independenţa, Smulţi, Corod, Scânteieşti, Frumuşiţa, Băneasa, Marca, Movileni, Oancea, Griviţa, Costache Negri, Fundeni, Drăgăneşti, Rădeşti, Slobozia Conachi.

‘Am protestat împotriva deciziei Guvernului de tăiere cu 30% a grilelor de personal şi cu 10% a cheltuielilor totale cu salariile. Vorbim despre aşa-zisa jumătate de om, împărţirea salariaţilor la mai multe primării. Asta ar presupune, de fapt, că un salariat care are atribuţii concrete, specifice, să spunem în controlul actelor juridice, în achiziţii, în contabilitate, să ajungă. la un moment dat, să presteze muncă la două primării. Nu înţelegem în ce condiţii s-ar putea face lucrul acesta. O altă problemă ar fi în cazul primăriilor care nu îşi pot asigura salarizarea personalului din sumele încasate din impozite, acolo angajaţii ar trebui să primească un salariu mai mic, în comparaţie cu alte primării care reuşesc să îşi asigure fondul de salarizare. Asta ar aduce dintr-o dată o inechitate care este, în acelaşi timp, şi neconstituţională’, a declarat Vasile Avădanei. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)