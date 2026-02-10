Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Galaţi: Angajaţi din 22 de primării de comune, în grevă de avertisment

Galaţi: Angajaţi din 22 de primării de comune, în grevă de avertisment

Galaţi: Angajaţi din 22 de primării de comune, în grevă de avertisment

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 februarie 2026, 14:01 / actualizat: 10 februarie 2026, 15:06

Angajaţii din 22 de primării din judeţul Galaţi au participat marţi la o grevă de avertisment, nemulţumiţi de măsurile propuse de Guvern în pachetul privind reforma administraţiei, potrivit liderului Sindicatului SCOR Galaţi, Vasile Avădanei.

Preşedintele SCOR Galaţi a precizat că la protest au participat angajaţii din primăriile Nicoreşti, Drăgăşani, Bereşti Meria, Cavadineşti, Valea Mărului, Gohor, Bălăbăneşti, Independenţa, Smulţi, Corod, Scânteieşti, Frumuşiţa, Băneasa, Marca, Movileni, Oancea, Griviţa, Costache Negri, Fundeni, Drăgăneşti, Rădeşti, Slobozia Conachi.

‘Am protestat împotriva deciziei Guvernului de tăiere cu 30% a grilelor de personal şi cu 10% a cheltuielilor totale cu salariile. Vorbim despre aşa-zisa jumătate de om, împărţirea salariaţilor la mai multe primării. Asta ar presupune, de fapt, că un salariat care are atribuţii concrete, specifice, să spunem în controlul actelor juridice, în achiziţii, în contabilitate, să ajungă. la un moment dat, să presteze muncă la două primării. Nu înţelegem în ce condiţii s-ar putea face lucrul acesta. O altă problemă ar fi în cazul primăriilor care nu îşi pot asigura salarizarea personalului din sumele încasate din impozite, acolo angajaţii ar trebui să primească un salariu mai mic, în comparaţie cu alte primării care reuşesc să îşi asigure fondul de salarizare. Asta ar aduce dintr-o dată o inechitate care este, în acelaşi timp, şi neconstituţională’, a declarat Vasile Avădanei. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Iaşi: Lucrările de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii ‘Moldova’, finanţate cu fonduri europene obţinute de Primărie
Prim plan marți, 10 februarie 2026, 17:20

Iaşi: Lucrările de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii ‘Moldova’, finanţate cu fonduri europene obţinute de Primărie

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica a anunţat că fondurile europene obţinute de municipalitate prin Programul Regional Nord Est 2021-2027 vor...

Iaşi: Lucrările de reabilitare şi modernizare a Filarmonicii ‘Moldova’, finanţate cu fonduri europene obţinute de Primărie
(AUDIO) Tragedie la Ciortești: Două autoturisme s-au ciocnit frontal, trei persoane și-au pierdut viața
Prim plan marți, 10 februarie 2026, 16:08

(AUDIO) Tragedie la Ciortești: Două autoturisme s-au ciocnit frontal, trei persoane și-au pierdut viața

A crescut numărul victimelor în urma accidentului de astăzi din comuna Ciortești, județul Vaslui, în care două autoturisme s-au ciocnit...

(AUDIO) Tragedie la Ciortești: Două autoturisme s-au ciocnit frontal, trei persoane și-au pierdut viața
(AUDIO) Protest Reset Iași pentru decizia CCR privind pensiile magistraților
Prim plan marți, 10 februarie 2026, 15:01

(AUDIO) Protest Reset Iași pentru decizia CCR privind pensiile magistraților

Asociația civică Reset Iași a desfășurat, astăzi, un protest în fața Curții de Apel din municipiu, în așteptarea unei decizii a CCR asupra...

(AUDIO) Protest Reset Iași pentru decizia CCR privind pensiile magistraților
Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute
Prim plan marți, 10 februarie 2026, 15:00

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0910 lei, în scădere...

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute
Prim plan marți, 10 februarie 2026, 14:55

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani

Târgul de Cariere împlinește 20 de ani de activitate pe piața muncii din România și dă startul ediției de primăvară printr-o serie de...

Primăvara oportunităților profesionale începe la Târgul de Cariere cu ediția aniversară de 20 de ani
Prim plan marți, 10 februarie 2026, 11:25

Botoşani: Primarul comunei Drăguşeni, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Suceava au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest...

Botoşani: Primarul comunei Drăguşeni, trimis în judecată de DNA pentru luare de mită
Prim plan marți, 10 februarie 2026, 11:24

(AUDIO) Vasluiul se află în topul județelor cu cele mai mari creșteri de prețuri

Vasluiul se află în topul județelor cu cele mai mari creșteri de prețuri, în ciuda faptului că aici se înregistrează unele dintre cele mai...

(AUDIO) Vasluiul se află în topul județelor cu cele mai mari creșteri de prețuri
Prim plan marți, 10 februarie 2026, 10:04

Classix Festival 2026 – Art & Mind Programul complet al concertelor

Classix Festival anunță programul concertistic complet al celei de-a șaptea ediții. În 2026, festivalul propune tema Art & Mind, un parcurs...

Classix Festival 2026 – Art & Mind Programul complet al concertelor