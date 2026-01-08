(FOTO/VIDEO) Intervenție Salvamont de patru ore în Masivul Ceahlău

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 08:26

Un tânăr de 20 de ani din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, din zona înaltă a Masivului Ceahlău, după o intervenție Salvamont Neamț  care a durat aproape patru ore.

Acțiunea de salvare a început în jurul orei 14:30, după un apel la Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112. Un tânăr de 20 de ani, cetățean din Republica Moldova, a fost găsit inconștient în zona Cușma Dorobanțului, la circa 1.600 de metri altitudine, în Masivul Ceahlău.

Salvamont Neamt a intervenit cu două echipaje din Baza Salvamont Durau. Zona greu accesibilă și condițiile de iarnă au făcut ca misiunea să se desfășoare cu dificultate. După localizare, salvatorii au acordat primul ajutor și au stabilizat tânărul. Acesta a fost coborât de pe munte și predat echipajului de la Ambulanta Neamt, fiind transport la spital. 

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO-VIDEO SALVAMONT NT

