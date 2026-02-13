(FOTO) Șase descinderi domiciliare în Vrancea pentru fapte grave împotriva animalelor

Publicat de Andreea Drilea, 13 februarie 2026, 08:58

În această dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani, au pus în aplicare 6 mandate de percheziție domiciliară, în județul Vrancea, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de uciderea cu intenție, fără drept, a animalelor, schingiuirea animalelor, abuz în serviciu și fals intelectual.

Perchezițiile sunt efectuate la domiciliile a 4 persoane fizice, precum și la 2 puncte de lucru ale unei societăți comerciale.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

IPJ Vrancea