(FOTO) Campanie pentru prevenirea delincvenței juvenile în județul Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 31 ianuarie 2026, 08:53

Mai multe instituții din județul Botoșani au încheiat un parteneriat pentru prevenirea delincvenței juvenile generată de dezvoltarea adicțiilor.

Inspectoratul Județean de Poliție Botoșani, prin Biroul Siguranța Școlară, împreună cu Spitalul Județean ”Mavromati” Botoșani – Centrul pentru Sănătatea Mintală a Minorilor, Protopopiatul – prin Centrul de Consiliere și Tratare a Persoanelor Afectate de Adicții ”Sfântul Andrei”, Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” și Școala Gimnazială nr.17 din Botoșani, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, au demarat campania ”DISCONNECT ADDICTION, RECONNECT LIFE!”, în cadrul căreia au loc activități preventiv-educative de informare a elevilor din învățământul gimnazial și liceal, cu privire la efectele și riscurile asociate comportamentelor adicționale ca factor determinant al delincvenței juvenile.

Până în luna mai 2026, în cele două unități de învățământ pilot vor participa aproximativ 1.200 de elevi, cu vârstele între 14-18 ani, respectiv părinți și cadre didactice.

Prima întâlnire cu elevii a avut loc vineri și a marcat Ziua Internațională a Nonviolenței în Școli.

Au fost prezentate aspecte legate de consecințele juridice, medicale dar și sociale, familiale și psihoemoționale asociate dezvoltării adicțiilor, legătura acestora cu potențarea unui comportament delincvent, noțiunea și limitele răspunderii penale în perioada minoratului, etc..

Organizatorii își propun să extindă campania în anul școlar viitor și la nivelul altor unități de învățământ din județ.

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO IPJ BT)