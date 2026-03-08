Florin Boca este noul președinte al organizației municipale PSD Iași

8 martie 2026

Florin Boca este, noul președinte al organizației municipale PSD Iași. El a fost ales cu 340 de voturi.

Contracandidatul său, Marius-Lucian Diaconu, a obținut 19 voturi.

Florin Boca este dezvoltator imobiliar, iar alegerea sa vine în contextul în care, la Iași, social-democrații au pierdut atât funcțiile importante de la nivel local, cât și județean, la alegerile din urmă cu aproape doi ani.

Noul președinte al organizației municipale PSD Iași a precizat că, în mandatul său, prioritatea o reprezintă constituirea organizațiilor PSD de pe lângă secțiile de votare și structurarea viitoarelor echipe de conducere din teritoriu pe competențe, reguli și disciplină.

