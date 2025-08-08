Ascultă Radio România Iași Live
Expoziția de artă a unui supraviețuitor de cancer ajunge la Iași

8 august 2025


Asociația Little People România, o organizație dedicată copiilor afectați de cancer, împreună cu Andrei Coca, un artist care a fost afectat la rândul lui de această boală, dar care a învis-o și a transformat trăirile sale în tablouri, aduc expoziția TRECĂTOR la Muzeul Vasile Pogor Iași. 

El speră că arta sa este tratament pentru bolnavi și suferinzi, dar mai ales o palmă peste fața ignoranței. Această expoziție aduce laolaltă genealogiile trăirilor sale, boala și spațiul liminal în care a fost aruncat.

Expoziția va putea fi vizitată la Muzeul Vasile Pogor Iasi în perioada 10 – 30 August 2025, de marți până duminică, între orele 09.30 și 16.30. Vernisajul expoziției va avea loc pe 10 August, la ora 14:00 la Muzeul Vasile Pogor Iași.

