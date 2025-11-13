(EXCLUSIV/AUDIO) Județele Iași, Botoșani și Vaslui vor organiza împreună, în acest an, simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 noiembrie 2025, 15:53

Județele Iași, Botoșani și Vaslui vor organiza împreună, în acest an, simularea Evaluării Naționale pentru clasa a VIII-a.

Este o premieră la nivel regional și vine cu o noutate importantă: subiecte comune și o evaluare digitalizată pe platformă, realizată de profesorii din cele trei județe, similară cu cea de la examenul propriu-zis, după cum a declarat, în exclusivitate, pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț.

Antonina Bliorț: Există un parteneriat între Inspectoratul Școalar Județean Iași și inspectoratele din Botoșani și Vaslui și va fi pentru cele 3 județe un subiect unic pentru simulare, iar evaluarea se va face digitalizat prin intermediul platformei. Și elevii vor vedea și o perspectivă asupra lucrărilor, care să vină dintr-un alt spațiu decât cel al județului Iași. Este o simulare care o să fie foarte apropiată de condițiile propriu-zise de examen.

Simularea examenului de Evaluare Națională pentru județele Iași, Vaslui și Botoșani va începe pe 8 decembrie. În prima zi, elevii de clasa a VII-a vor susține proba la limba și literatura română, iar pe 9 decembrie – pe cea la matematică.

La Iași, tot în zilele de 8, 9 și respectiv 10 decembrie, va fi organizată și Simularea examenului de Bacalaureat pentru elevii de clasa a XII-a.

Pe 8 decembrie va fi proba la Limba și Literatura Română, pe 9 cea obligatorie a profilului, iar pe 10 decembrie – proba la alegere.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, spune că scopul acestor simulări este de a-i obișnui pe elevi cu cerințele examenelor și de a identifica din timp zonele unde este nevoie de îmbunătățiri.

Antonina Bliorț: Inspectoratul Școlar Județean Iași va organiza simularea examenelor naționale cu scopul familiarizării tuturor elevilor cu cerințele specifice examenelor, Evaluare Națională și Bacalaureat, creându-se astfel, un cadru pentru a putea interveni în condițiile în care, după evaluare, se constată că este nevoie de o ameliorare a rezultatelor. Sperăm că acest efort va fi unul care va duce la rezultate foarte bune ale elevilor la finalul anului școlar, atunci când susțin, propriu-zis, examenele.

(Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)