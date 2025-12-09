Eveniment de diseminare REACT – Resources for Accessible Cultural Tours

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 16:09

Proiectul Erasmus+ „Resources for Accessible Cultural Tours” (REACT) implementat de consorțiul coordonat de Alto (Franța), având drept parteneri Les Apprimeurs (Franța), LogoPsyCom (Belgia), Fundacja ARTeria (Polonia) și Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași (România), se apropie de final.

La Palatul Culturii, activitățile proiectului au fost implementate de Muzeul Etnografic al Moldovei și de Secția Mediere culturală, Proiecte, Marketing, accentul fiind pus pe accesibilizarea experienței muzeale pentru publicul cu nevoi speciale.

Evenimentul de diseminare va avea loc miercuri, 10 decembrie 2025, cu începere de la ora 11.00, în Sala „Petru Caraman” de la Muzeul Etnografic al Moldovei.

Programul, derulat pe parcursul a 4 ore, va cuprinde:

– prezentarea cadrului de implementare furnizat de programul Erasmus Plus al Uniunii Europene;

– prezentarea parteneriatului;

– prezentarea principalelor rezultate ale proiectului;

– activități de networking.

Toți cei interesați sunt invitați să participe la această întâlnire, prin intermediul căreia ne propunem să împărtășim din experiența noastră în cadrul acestui proiect axat pe transmiterea de bune practici de incluziune și instrumente de accesibilizare a muzeelor pentru toate categoriile de public. (Comunicat Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași/ FOTO palatulculturii.ro)