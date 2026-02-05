Ești la Cărturești, cu Oana Lazăr și Emanuela Ilie. Dialoguri despre lumea din jur, dar și despre orașul în care trăim si nevoile noastre

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 februarie 2026, 06:04

Dialoguri despre lumea din jur, dar și despre orașul in care trăim si nevoile noastre

Cărturești Iași lansează o nouă serie de întâlniri și dialoguri în librărie, cu gazde permanente și invitați speciali. „Ești la Cărturești” este o serie de dialoguri despre cărți, idei și lumi posibile, purtate într-un spațiu care le adună pe toate: librăria.

Seria debutează cu o ediție-pilot, care va avea loc la Cărturești Palas Iași. Gazdele permanente ale seriei sunt Oana Lazăr, jurnalist TVR Iași, și Emanuela Ilie, conf.univ.dr. la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Invitatul special al acestei ediții este Ioan Alexandru Tofan. Întâlnirea propune un dialog despre felul în care cărțile construiesc, deschid și complică lumi interioare și exterioare. Astfel, primul dialog din librărie va fi o conversație despre lectură ca formă de orientare, evadare și înțelegere a lumii: „Cărți & lumi”.

„În vremuri în care ne simțim alertați și copleșiți de știri, de fluxul continuu de noutăți și de întâmplări globale, regăsirea comunității la nivel local devine esențială pentru dialog, dezvoltare și creștere. Noul eveniment realizat prin intermediul Oanei Lazăr și al Emanuelei Ilie vorbește despre această deschidere a noastră și despre nevoia reală de a ne reîntâlni în jurul cărților, în întâlniri față în față, pentru a vorbi despre cum și ce trăim, despre oraș, despre nevoi. Librăria devine astfel un spațiu care adună la un loc secole de cunoaștere, un loc-refugiu și de orientare, care ne ajută să punem ordine și sens în vremuri confuze.” – Corina Giurgia, PR Cărturești

Evenimentul va avea loc miercuri, 18 februarie, de la ora 18.00, la Cărturești Palas Iași. „Ești la Cărturești” își propune să devină o serie de întâlniri recurente, care să crească de la o ediție la alta, în jurul cărților și al oamenilor care le locuiesc, le citesc și le dau mai departe.

