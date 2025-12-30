DNA: Profesori de la Facultatea de Medicină din Galați, trimiși în judecată pentru mită

Publicat de Lucian Bălănuţă, 30 decembrie 2025, 14:20

Doi profesori de la Facultatea de Medicină şi Farmacie a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi au fost trimişi în judecată de procurorii anticorupţie, într-un dosar în care sunt acuzaţi că ar fi primit mită, pentru a ajuta mai mulţi studenţi să promoveze examenul de rezidenţiat.

Potrivit DNA, în cursul lunii octombrie 2024, Olimpia Dumitru, profesor universitar și preşedinte al comisiei de examinare pentru obţinerea titlului de farmacist specialist, ar fi acceptat promisiunea a 9.200 de euro de la o rezidentă, în schimbul promovării examenului, prin transmiterea subiectelor.

Anchetatorii arată că, la examenul din luna noiembrie anul trecut, toți cei peste 20 de candidaţi au fost declaraţi admişi, cu medii peste 8, membrii comisiei permițându-le acestora să utilizeze telefoane mobile şi notiţe scrise în timpul testării. Ulterior, soţul profesoarei ar fi primit de la o persoană apropiată rezidentei suma respectivă, cu titlu de mită.

DNA precizează că, față de șapte studenţi candidaţi la examenul de rezidenţiat, au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Dosarul de urmărire penală, precum şi acordurile au fost trimise spre judecare Tribunalului Galaţi, cu propunerea de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.