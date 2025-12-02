Digitalizarea sistemului centralizat de încălzire şi apă caldă în oraşul Bacău

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 2 decembrie 2025, 18:54

Municipiul Bacău pregăteşte o investiţie de aproape 39 de milioane de lei, finanţată din fonduri europene, pentru digitalizarea sistemului centralizat de încălzire şi apă caldă.

Este vorba de înlocuirea contoarelor vechi şi implementarea unui sistem modern de colectare şi transmitere digitală a datelor.

Proiectul justifică necesitatea investiţiei prin pierderile semnificative de energie din reţea, cauzate atât de gradul mare de eroare al echipamentelor actuale, cât şi de dificultatea identificării avariilor în timp real.

Lucian Stanciu-Viziteu, primarul municipiului Bacău: Acest plan investiţional se întinde pe o durată de mulţi ani, până în aproximativ 2030. În aceeaşi perioadă, legea ne şi obligă să scădem, în mod constant, subvenţia. De asta, pentru a oferi în continuare un preţ competitiv la acest serviciu public de termoficare, venim cu investiţii. Partea de contoare inteligente fiind o parte din această strategie mai amplă.

Finanţarea va fi asigurată prin Programul Termoficare 2021-2027 sau prin Programul cheie 5, fondului europene, pentru eficienţă energetică. Efortul financiar de cofinanţare de la bugetul local Bacău va fi de 4 milioane de lei, din cele 39 de milioane ale investiţiei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

