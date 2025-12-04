Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Creștere bruscă a cazurilor de gripă și infecții respiratorii la Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 4 decembrie 2025, 09:51 / actualizat: 4 decembrie 2025, 11:53

Numărul cazurilor de gripă și infecții respiratorii a înregistrat o creștere bruscă  în perioada  24–30 noiembrie 2025, când au fost raportate peste 1.500 de îmbolnăviri, cu 10% mai multe comparativ cu săptămâna precedentă.

366 de botoșăneni au fost diagnoaticați cu gripă. O creștere semnificativă a fost  în rândul minorilor cu vârste între 5 și 14 ani, cu 193 de cazuri, peste jumătate din  totalul episoadelor gripale raportate.

Potrivit raportului epidemiologic, alte 67 de cazuri de gripă au fost depistate la grupa 2–4 ani, iar 18 la copiii între 0 și 1 an.

Secțiile de pediatrie și unitățile de primiri urgențe sunt aglomerate în această perioadă, din cauza afecțiunilor respiratorii. Zilnic, din 130 de prezentărila urgenţe zilnic, peste 100 sunt doar cu diagnostic de gripă.

Medicii se confruntă și cu un val de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. În ultima săptămână au fost raportate 836 de cazuri, un sfert îm rândul copiilor cu vârste între între 5–14 ani și 20% la grupa 2–4 ani.

Îngrijorător de multe cazuri- 277- au fost conformate îm râmdul adolescenților și adulților tineri, din grupa 15–49 ani.

A crescut și numărul de bolnavi diagnosticați cu pneumopatiilor sezoniere. Jumătate din cele 325 de cazuri au fost înregisttlrate în rândul copiilor și adulților tineri, categoria 2-14 ani. 81 de pacienți au necesitat internare.

Comparativ cu săptămâna precedentă, numărul total al infecțiilor respiratorii a crescut cu aproape 10%.

Specialiștii subliniază că vaccinarea antigripală rămâne cea mai eficientă măsură de prevenție în sezonul rece.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

