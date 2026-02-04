Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: „Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

Foto: Blue Grey Elegant Wedding Party Invitation - 1

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 08:09

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Asociația ROR, vă invită la cea de-a VIII-a ediție a evenimentului „Despre IUBIRE”, care va avea loc duminică, 15 februarie 2026, ora 11.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11).

Într-o lume aflată în continuă mișcare, evenimentul propune un moment de respiro, dedicat valorilor care ne definesc: emoția, vocația și arta.

Ediția din acest an explorează iubirea în formele sale cele mai profunde, de la rigoarea profesiei salvatoare de vieți, la sensibilitatea istoriei și puritatea expresiei artistice.

„Despre IUBIRE este invitația noastră la a încetini și a asculta ceea ce ne face cu adevărat umani și, în același timp, un mod de a transmite că muzeul nu conservă doar trecutul, ci și trăirile care ne leagă unii de alții”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Evenimentul va fi moderat de jurnalista Raluca Daria Diaconiuc și va reuni perspective inspiraționale din domenii complementare:

Vocație și profesie: Dialog cu dr. Carmen Cimpoeșu – profesor universitar, Medic-șef UPU SMURD Iași – despre ce înseamnă să iubești ceea ce faci sub presiunea secundelor care contează;

Istorie și memorie: O incursiune sensibilă în trecut, alături de Mihaela Tudose, muzeograf al Muzeului Memorial „Mihail Kogălniceanu”;

Muzică: Moment artistic susținut de Ioana Teodora Frunză, soprană în formare (Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași), acompaniată de prof. dr. Laura Turtă-Timofte;

Pictură: Expresia vizuală a iubirii prin lucrările tinerei artiste Smaranda Maria Frunză.

Publicul este invitat să descopere cum iubirea se trăiește, se dăruiește și se transmite mai departe, într-un spațiu încărcat de istorie, emoție și semnificație culturală.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.