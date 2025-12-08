„Colinde la lumina lumânării” – Concerte caritabile la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 13:38 / actualizat: 8 decembrie 2025, 14:53

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener al Asociației Salvați Copiii Iași, anunță cu bucurie desfășurarea celei de-a V-a ediții a concertelor caritabile „Colinde la lumina lumânării”, eveniment ce va avea loc la Palatul Culturii – Sala Voievozilor, sâmbătă, 13 decembrie, și duminică, 14 decembrie 2025, începând cu ora 18.30.

Serile de colinde vor reuni, într-o atmosferă caldă și profund emoționantă, Corala Giocoso, sub bagheta dirijorului Ionuț Ciobotaru, și Grupul psaltic Melos Paisian, coordonat de psaltul Dorin Ionescu. Publicul este invitat să redescopere frumusețea tradițiilor de iarnă în cadrul unui eveniment în care muzica devine punte între oameni și sprijin real pentru copiii vulnerabili.

Intrarea la concerte se face pe baza unui tichet-donație în valoare de 100 de lei, sumă direcționată integral către susținerea a 500 de copii aflați în situații dificile. Fondurile colectate se vor transforma în ore de afterschool, ghete călduroase și geci de iarnă, ajutoare esențiale în această perioadă a anului. Fiecare donație reprezintă un pas înainte pentru un copil și o contribuție directă la programele educaționale derulate de Salvați Copiii Iași.

„Prin participarea la „Colinde la lumina lumânării”, fiecare spectator devine parte dintr-o poveste de solidaritate și speranță, oferind copiilor sprijinul de care au atât de mare nevoie”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.