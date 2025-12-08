Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » „Colinde la lumina lumânării” –  Concerte caritabile la Palatul Culturii din Iași

„Colinde la lumina lumânării” –  Concerte caritabile la Palatul Culturii din Iași

„Colinde la lumina lumânării” –  Concerte caritabile la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 decembrie 2025, 13:38 / actualizat: 8 decembrie 2025, 14:53

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, în calitate de partener al Asociației Salvați Copiii Iași, anunță cu bucurie desfășurarea celei de-a V-a ediții a concertelor caritabile „Colinde la lumina lumânării”, eveniment ce va avea loc la Palatul Culturii – Sala Voievozilor, sâmbătă, 13 decembrie, și duminică, 14 decembrie 2025, începând cu ora 18.30.
Serile de colinde vor reuni, într-o atmosferă caldă și profund emoționantă, Corala Giocoso, sub bagheta dirijorului Ionuț Ciobotaru, și Grupul psaltic Melos Paisian, coordonat de psaltul Dorin Ionescu. Publicul este invitat să redescopere frumusețea tradițiilor de iarnă în cadrul unui eveniment în care muzica devine punte între oameni și sprijin real pentru copiii vulnerabili.
Intrarea la concerte se face pe baza unui tichet-donație în valoare de 100 de lei, sumă direcționată integral către susținerea a 500 de copii aflați în situații dificile. Fondurile colectate se vor transforma în ore de afterschool, ghete călduroase și geci de iarnă, ajutoare esențiale în această perioadă a anului. Fiecare donație reprezintă un pas înainte pentru un copil și o contribuție directă la programele educaționale derulate de Salvați Copiii Iași.
„Prin participarea la „Colinde la lumina lumânării”, fiecare spectator devine parte dintr-o poveste de solidaritate și speranță, oferind copiilor sprijinul de care au atât de mare nevoie”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Pentru cei care doresc să fie parte din acest bine, biletele pot fi achiziționate, aici: https://www.eventim.ro/eventseries/colinde-la-lumina-lumanarii-4016868/
Etichete:
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 15:35

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială care, de regulă, se...

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială va vira în avans sumele pentru beneficiile de asistenţă socială
(REPORTAJ) Scandal la o grădiniță din Iași, după ce bucătăria unității a fost închisă, iar mesele copiilor sunt asigurate de o firmă de catering
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 14:38

(REPORTAJ) Scandal la o grădiniță din Iași, după ce bucătăria unității a fost închisă, iar mesele copiilor sunt asigurate de o firmă de catering

Revoltă în rândul părinților unei grădinițe din Iași, după ce unitatea a fost obligată să folosească o firmă de catering pentru masa...

(REPORTAJ) Scandal la o grădiniță din Iași, după ce bucătăria unității a fost închisă, iar mesele copiilor sunt asigurate de o firmă de catering
Botoșani: „De sărbători, mai aproape de tradiție” – Ateliere creative de încondeiat globuri
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 13:45

Botoșani: „De sărbători, mai aproape de tradiție” – Ateliere creative de încondeiat globuri

Muzeul Județean Botoșani desfăşoară, în data de 14 decembrie 2025, în intervalul orar 10.00 – 12.00, atelierele creative dedicate adulților...

Botoșani: „De sărbători, mai aproape de tradiție” – Ateliere creative de încondeiat globuri
(AUDIO/FOTO) Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 12:42

(AUDIO/FOTO) Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a acordat, astăzi, titlul Doctor Honoris Causa scriitorului Matei Vișniec, membru de onoare al...

(AUDIO/FOTO) Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 11:40

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC. Reducerea dobânzilor ar urma să se...

Dobânzile la creditele ipotecare ar urma să scadă la începutul anului viitor, pe fondul scăderii IRCC
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 10:40

Pîslaru sesizează Parchetul European cu privire la achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, va sesiza Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice...

Pîslaru sesizează Parchetul European cu privire la achiziţia microbuzelor electrice pentru elevi
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 10:11

Neamţ: Cursuri online pentru o grădiniţă din Piatra-Neamţ, după ce tavanul unei clase s-a prăbuşit

Cele cinci grupe ale Grădiniţei ‘Daniela Cuciuc’ din Piatra-Neamţ vor face cursuri online, începând de luni, după ce tavanul unei...

Neamţ: Cursuri online pentru o grădiniţă din Piatra-Neamţ, după ce tavanul unei clase s-a prăbuşit
Prim plan luni, 8 decembrie 2025, 08:14

(AUDIO) Peste 13 mii de elevi din jud. Iași susțin simularea examenelor Evaluării Naționale și Bacalaureat

7.321 de elevi din Iași vor susține, în perioada 8–10 decembrie, simularea pentru Evaluarea Națională, potrivit Inspectoratului Școlar...

(AUDIO) Peste 13 mii de elevi din jud. Iași susțin simularea examenelor Evaluării Naționale și Bacalaureat