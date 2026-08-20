Centura de Nord a Focșaniului se deschide circulației. Legătura dintre DN2D și Autostrada A7 devine, în sfârșit, realitate

Publicat de Andreea Drilea, 20 august 2026, 11:12

Marți, 25 august 2026, după-amiază, va fi deschis circulației drumul de legătură dintre DN2D Focșani–Târgu Secuiesc și Autostrada Moldovei A7, o investiție de numai câțiva kilometri, dar cu un impact major asupra traficului din municipiul Focșani și asupra conectivității rutiere a județului Vrancea.

Odată cu deschiderea acestui sector, se realizează practic Centura de Nord a municipiului Focșani, oferind o alternativă rapidă și sigură pentru autovehiculele care până acum erau obligate să tranziteze orașul, în special pe strada Mărășești.

Noul drum va permite celor care vin dinspre DN2D – Focșani–Târgu Secuiesc să ajungă direct către DN2/E85 și Autostrada A7, fără să mai traverseze municipiul, iar celor care circulă pe A7 sau pe E85 le va asigura o conexiune mult mai rapidă către DN2D și zona de vest a județului.

Beneficiile vor fi resimțite direct de focșăneni: mai puține autotrenuri și autovehicule în interiorul orașului, reducerea aglomerației pe strada Mărășești, timpi mai mici de deplasare, mai puțină poluare și, cel mai important, o creștere a siguranței rutiere.

Deschiderea drumului vine însă după aproape un an de proceduri generate de o problemă care nu ar fi trebuit să existe. Drumurile necesare asigurării accesului la proprietățile din zona drumului de legătură nu au fost cuprinse în proiectul inițial, situație care a impus ulterior parcurgerea procedurilor de expropriere, proiectare și execuție pentru realizarea acestora.

După finalizarea acestor etape și construirea drumurilor de acces, legătura dintre DN2D și A7 poate fi, în sfârșit, pusă la dispoziția participanților la trafic.

Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean Vrancea, consideră că această situație trebuie să reprezinte și un semnal pentru schimbarea modului în care statul român derulează marile investiții: „Este un drum de numai câțiva kilometri, dar unul extrem de important pentru Focșani și pentru întregul județ. De marți după-amiază, traficul care nu are ca destinație municipiul Focșani va avea o alternativă mult mai rapidă și mai sigură. Vom scoate o parte importantă a traficului greu de pe strada Mărășești și vom lega direct DN2D de E85 și de Autostrada A7.

Dincolo de această veste bună, trebuie să spunem foarte clar că România nu își mai poate permite să piardă ani întregi în hârtii și proceduri. În acest caz, după o problemă a proiectului inițial, a fost nevoie de aproape un an pentru documentații, exproprieri și proceduri, în timp ce lucrările efective au putut fi realizate în numai câteva săptămâni.

Această realitate ar trebui să îi determine pe toți cei care elaborează și adoptă legi să simplifice radical procedurile pentru marile investiții. Nu este normal să avem situații în care statului îi trebuie ani pentru a aproba documentații, iar constructorului doar luni sau câțiva ani pentru a executa efectiv lucrarea.

Autostrada Moldovei este poate cel mai bun exemplu: ani foarte mulți au fost consumați pentru pregătirea și aprobarea documentațiilor, iar constructorii au demonstrat că infrastructura poate fi construită într-un timp incomparabil mai scurt atunci când procedurile sunt încheiate și există finanțare.

Un stat și o comunitate nu se pot dezvolta cu termene birocratice inutile, cu proceduri suprapuse și cu blocaje administrative care nu servesc cetățeanului. Infrastructura înseamnă dezvoltare, investiții, locuri de muncă și timp câștigat pentru oameni. De aceea, administrația trebuie să țină pasul cu ritmul în care România are nevoie să se dezvolte, nu să îl încetinească.”

Prin deschiderea acestei conexiuni, rețeaua rutieră a municipiului Focșani intră într-o nouă etapă, beneficiind de legătura directă dintre DN2D, DN2/E85 și Autostrada A7.

Pentru locuitorii municipiului, efectul cel mai vizibil va fi diminuarea traficului de tranzit și, în special, a traficului greu de pe strada Mărășești. Pentru județ, noua legătură înseamnă acces mai rapid la A7 și o conectivitate mai bună între zona de vest a Vrancei și principalele coridoare rutiere naționale.

Marți, 25 august 2026, nu deschidem doar câțiva kilometri de drum. Deschidem o legătură care schimbă circulația în nordul Focșaniului și care ne arată, încă o dată, cât de important este ca investițiile publice să fie gândite complet, aprobate mai repede și construite fără ani pierduți în birocrație.

Biroul de Presă al Consiliului Județean Vrancea