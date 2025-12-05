Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași vă invită joi, 11 decembrie, ora 18:00, la proiecția filmului Soul Kitchen, regizat de Fatih Akin

Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași vă invită joi, 11 decembrie, ora 18:00, la proiecția filmului Soul Kitchen, regizat de Fatih Akin

Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași vă invită joi, 11 decembrie, ora 18:00, la proiecția filmului Soul Kitchen, regizat de Fatih Akin

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 15:04 / actualizat: 5 decembrie 2025, 16:04

Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași au plăcerea de a vă invita joi, 11 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, la o proiecție specială de film.

Va fi prezentat Soul Kitchen, în regia celebrului Fatih Akin, o comedie dramatică vibrantă despre familie, prietenie, iubire și despre curajul de a merge mai departe atunci când totul pare să se destrame.

Pornind de la celebra idee „Viața este ce ți se întâmplă în timp ce ești ocupat să faci planuri”, filmul îl urmărește pe Zinos, un tânăr proprietar de restaurant aflat într-un moment de cumpănă. Prietena sa pleacă în Shanghai, clienții îi boicotează bucătarul, iar durerile de spate îi complică și mai mult existența. Când bucătăria inovatoare a localului începe, în sfârșit, să fie apreciată, Zinos decide să plece după dragostea pierdută, lăsând restaurantul pe mâna fratelui său, Illias, un fost pușcăriaș. Curând ambele decizii se vor dovedi, însă, catastrofale.

Soul Kitchen este un film despre alegeri dificile, despre încredere și loialitate, dar mai ales despre fragilitatea echilibrului dintre vis și realitate. Regizat de renumitul Fatih Akin, filmul îi reunește pe unii dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei germane contemporane: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu și Birol Unel, oferind interpretări memorabile, pline de autenticitate și forță emoțională.

Filmul a fost distins cu numeroase premii internaționale, printre care Premiul pentru Cel Mai Bun Film la European Film Awards, precum și premii pentru Cel Mai Bun Scenariu și Cel Mai Bun Actor (Adam Bousdoukos).

Etichete:
CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 16:10

CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor

Curtea Constituţională a Românei urmează să discute pe 10 decembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţiei (ICCJ) în legătură...

CCR discută săptămâna viitoare sesizarea ICCJ în legătură cu noul proiect privind reforma pensiilor magistraţilor
(AUDIO) Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 15:55

(AUDIO) Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească

Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească. Piesa – restaurată...

(AUDIO) Restauratorii de la Palatul Culturii din Iași au redat astăzi circuitului muzeal casa de bilete de la Baia Turcească
Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași: Concert caritabil „Dar de Lumină”
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 14:37

Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași: Concert caritabil „Dar de Lumină”

În apropierea sărbătorilor de iarnă, când gândurile noastre se îndreaptă mai mult ca oricând spre generozitate și comuniune, comunitatea...

Catedrala istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași: Concert caritabil „Dar de Lumină”
Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 14:34

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la...

Solidaritate record la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Brazilor de Crăciun: Fonduri de peste 1 milion de euro, pentru restabilirea dreptului la educație al copiilor vulnerabilizați de sărăcie
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 14:23

Lansare de carte la Palatul Culturii din Iași. Nicolae Hurduc: „Originea Vieții. La început era Cuvântul…”

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul la evenimentul de lansare a cărții „Originea Vieții. La început era...

Lansare de carte la Palatul Culturii din Iași. Nicolae Hurduc: „Originea Vieții. La început era Cuvântul…”
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 14:14

(AUDIO) Peste 7.300 de elevi din Iași susțin simularea Evaluării Naționale între 8 și 10 decembrie

7.321 de elevi din Iași vor susține, în perioada 8–10 decembrie, simularea pentru Evaluarea Națională, potrivit Inspectoratului Școlar...

(AUDIO) Peste 7.300 de elevi din Iași susțin simularea Evaluării Naționale între 8 și 10 decembrie
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 13:38

Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus

Elena Manuela Nechita, balerină de ansamblu la Opera Națională Română Iași, își face debutul literar la ediția din acest an a Târgului de...

Balerină a Operei ieșene își face debutul literar la Târgul de Carte Gaudeamus
Prim plan vineri, 5 decembrie 2025, 11:48

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’, prin care se cere demisia...

Moţiunea de cenzură ‘România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare’ a fost depusă