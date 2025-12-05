Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași vă invită joi, 11 decembrie, ora 18:00, la proiecția filmului Soul Kitchen, regizat de Fatih Akin

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 15:04 / actualizat: 5 decembrie 2025, 16:04

Centrul Cultural German și Institutul Francez din Iași au plăcerea de a vă invita joi, 11 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, la o proiecție specială de film.

Va fi prezentat Soul Kitchen, în regia celebrului Fatih Akin, o comedie dramatică vibrantă despre familie, prietenie, iubire și despre curajul de a merge mai departe atunci când totul pare să se destrame.

Pornind de la celebra idee „Viața este ce ți se întâmplă în timp ce ești ocupat să faci planuri”, filmul îl urmărește pe Zinos, un tânăr proprietar de restaurant aflat într-un moment de cumpănă. Prietena sa pleacă în Shanghai, clienții îi boicotează bucătarul, iar durerile de spate îi complică și mai mult existența. Când bucătăria inovatoare a localului începe, în sfârșit, să fie apreciată, Zinos decide să plece după dragostea pierdută, lăsând restaurantul pe mâna fratelui său, Illias, un fost pușcăriaș. Curând ambele decizii se vor dovedi, însă, catastrofale.

Soul Kitchen este un film despre alegeri dificile, despre încredere și loialitate, dar mai ales despre fragilitatea echilibrului dintre vis și realitate. Regizat de renumitul Fatih Akin, filmul îi reunește pe unii dintre cei mai apreciați actori ai cinematografiei germane contemporane: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu și Birol Unel, oferind interpretări memorabile, pline de autenticitate și forță emoțională.

Filmul a fost distins cu numeroase premii internaționale, printre care Premiul pentru Cel Mai Bun Film la European Film Awards, precum și premii pentru Cel Mai Bun Scenariu și Cel Mai Bun Actor (Adam Bousdoukos).