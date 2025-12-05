Catedrală istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași: Concert caritabil „Dar de Lumină”

Publicat de Gabriela Rotaru, 5 decembrie 2025, 14:37

În apropierea sărbătorilor de iarnă, când gândurile noastre se îndreaptă mai mult ca oricând spre generozitate și comuniune, comunitatea ieșeană este invitată să participe la un eveniment cultural cu totul special. Concertul de muzică clasică „Dar de Lumină” va avea loc în data de 7 decembrie 2025, de la ora 19:00, în Catedrală istorică „Adormirea Maicii Domnului” din Iași.

Evenimentul este organizat de profesor/artist plastic U.A.P.R. Carmen Vînău, Președinte al Asociației Culturale „Ecouri Artistice” care, prin acest demers, dorește să sprijine talentul și munca copiilor olimpici de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași (CNAOB Iași). Într-un context în care performanța artistică merită încurajată, concertul devine nu doar un moment de încântare muzicală, ci și un gest de solidaritate.

Programul serii va include lucrări remarcabile din creațiile lui Chopin și Bach, dar și piese din repertoriul românesc. Concertul va fi susținut de către prof. de vioară la CNAOB Iași – Sabina Comici Sabareze și elevii olimpici de la CNAOB Iași:

Eva Lorena Bătrânu – Pian

Juan Luis Jimenez Vînău – Pian

Sofia Enoiu Pânzariu – Chitară

Maria Teodora Diaconu – Flaut

Eliza Simirad – Canto

Evenimentul va fi prezentat de prof. dr. Aurora Ciucă, care va ghida publicul prin universul muzicii clasice și prin povestea acestui eveniment cu misiune caritabilă.

Concertul este organizat în parteneriat cu Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, iar fondurile strânse vor susține un elev olimpic al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” și programele sociale derulate de Caritas Iași în sprijinul persoanelor vulnerabile.

„Dar de Lumină” își propune să aducă împreună comunitatea, cultura și generozitatea, într-un cadru în care muzica devine puntea dintre inimile celor care dăruiesc și ale celor care primesc.

Comunitatea ieșeană este invitată cu drag să ia parte la acest moment de inspirație, solidaritate și frumusețe artistică. Vă așteptăm!

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași