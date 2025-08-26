Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Botoșani: Salonul Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza” (19 septembrie  – 19 octombrie)

Botoșani: Salonul Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza” (19 septembrie  – 19 octombrie)

Botoșani: Salonul Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza” (19 septembrie  – 19 octombrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 16:30

În perioada  19 septembrie  – 19 octombrie 2025, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, va organiza cea de-a XII-a ediție a Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”.
Așadar, în ziua de 19 septembrie, începând cu ora 12:00, vă așteptăm la vernisajul care va avea loc în holul Casei Văsescu, str. Unirii, Nr. 10.
Anul acesta au răspuns invitației noastre 53 de artiști naivi din țară și străinătate, după cum urmează:
• ROMÂNIA – Elena ȘTEFĂNESCU, Paulina TUFESCU, Maria VINTILĂ, Lina HORTOLOMEI, Saveta CONDURAT, Ana GRUNZU, Rita MAXIM,  Florin BEJINARI, Mădălina ȚELIBAN, Maria LUPU, Ioan MĂRIC, Calistrat ROBU, Constantin ANDRUȘCĂ, Dumitru ȘTEFĂNESCU, Ruxanda CIUPERCĂ, Anda PETRACHE, Anastasia GÎRNEAȚĂ, Gabriela BĂLOIU, Toader IGNĂTESCU, Neculai GRĂDINARU, Anișoara CIOBANU, Viorica FARKAS, Tatiana ȚIBRU;
• ISRAEL – Miri GOLDSHMIDT, Noemi ESHET-ROSENZWEIG, Michal ESHET, Vered LIFSHITZ, Daniela PORAT, Howayda IBRAHIM-ZAITOUN, Hevrona MALKI, Lea SAPIR, Roni SHEMESH;
• GERMANIA – Alida MANCINI (Rafael Leon);
• FRANȚA – Eve DOURTHE, Odile BRON;
•    CUBA – Rodis ALVAREZ RODIGUES, Pedro Luis RAMIREZ GORIA, Carlos Manuel COMPOS, Angel  LOPEZ, Daniel ALVARES HRIAZ, Luis EL STUDIANTE, Odaes PALACIO MESA, Arias LUIS JOAQUIN RODIGUEZ, Ricardo LUIE JOAQUIN RODIGUES;
•     UNGARIA – Zsóka  MÁNDOKI HALÁSZ;
• ITALIA – Guido VEDOVATO, Alexia MOLINO;
•     BRAZILIA – Beto NASCIMENTO, Elsa  FARIAS;
• POLONIA – Barbara JOZEFOWICZ;
• PORTUGALIA – Maria TEREZA;
•     S.U.A. – Alejandro PINZON, Andrade ESAU.
Expoziția va putea fi vizitată de luni până joi între orele 8:00 -16:30, iar vinerea în intervalul orar  8:00-14:00. (Comunicat Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani)
Etichete:
Iaşi: Consilierii locali trebuie să decidă dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi reconstruite
Regional marți, 26 august 2025, 14:42

Iaşi: Consilierii locali trebuie să decidă dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi reconstruite

Consilierii locali din Iaşi trebuie să decidă, în şedinţa ordinară de vineri, dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi...

Iaşi: Consilierii locali trebuie să decidă dacă două grădiniţe cu risc seismic vor fi demolate şi reconstruite
Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași: O nouă ediţie a Festivalului ”Serile teiului”
Regional marți, 26 august 2025, 13:30

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași: O nouă ediţie a Festivalului ”Serile teiului”

Primăria municipiului Iaşi, prin Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iaşi, vă invită să participaţi la ediţia a IV-a a...

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” Iași: O nouă ediţie a Festivalului ”Serile teiului”
Neamţ: Bărbat rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el, la Tazlău
Regional marți, 26 august 2025, 12:48

Neamţ: Bărbat rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el, la Tazlău

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a fost rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el în localitatea Tazlău, a informat, marţi,...

Neamţ: Bărbat rănit după ce un mal de pământ s-a surpat peste el, la Tazlău
SUCEAVA: Primele pedepse pentru intermediarii șpăgilor în dosarul permiselor
Regional marți, 26 august 2025, 10:57

SUCEAVA: Primele pedepse pentru intermediarii șpăgilor în dosarul permiselor

Curtea de Apel Suceava a dat primele condamnări în dosarul care vizează așa-numita „fabrică de permise” de la Serviciul Permise și...

SUCEAVA: Primele pedepse pentru intermediarii șpăgilor în dosarul permiselor
Regional marți, 26 august 2025, 07:39

(AUDIO/FOTO) Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside” din Croația

Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a obținut Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside”, eveniment muzical care...

(AUDIO/FOTO) Corala „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, Marele Trofeu la competiția internațională „Chorus Inside” din Croația
Regional luni, 25 august 2025, 18:30

(UPDATE) Un cablu electric defect este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o clădire din municipiul Iași

UPDATE – Un cablu electric defect, neizolat corespunzător, este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o locuință situată pe strada Arcu,...

(UPDATE) Un cablu electric defect este cauza incendiului izbucnit, astăzi, la o clădire din municipiul Iași
Regional luni, 25 august 2025, 16:21

Iași: Primarul Mihai Chirica, suspect în dosarul ”Pensionarilor”

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, se numără printre suspecții din dosarul „Pensionarilor” instrumentat de Direcția Națională...

Iași: Primarul Mihai Chirica, suspect în dosarul ”Pensionarilor”
Regional luni, 25 august 2025, 16:20

Iaşi: Trei persoane, rănite într-un accident rutier produs pe DN 28, în localitatea Strunga

Trei persoane au fost transportate, luni, la spital în urma unui accident rutier produs pe DN 28, pe raza localităţii Strunga, informează...

Iaşi: Trei persoane, rănite într-un accident rutier produs pe DN 28, în localitatea Strunga