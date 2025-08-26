Botoșani: Salonul Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza” (19 septembrie – 19 octombrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 16:30

În perioada 19 septembrie – 19 octombrie 2025, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, instituție publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Județean Botoșani, va organiza cea de-a XII-a ediție a Salonului Internațional de Artă Naivă „Gheorghe Sturza”.

Așadar, în ziua de 19 septembrie, începând cu ora 12:00, vă așteptăm la vernisajul care va avea loc în holul Casei Văsescu, str. Unirii, Nr. 10.

Anul acesta au răspuns invitației noastre 53 de artiști naivi din țară și străinătate, după cum urmează:

• ROMÂNIA – Elena ȘTEFĂNESCU, Paulina TUFESCU, Maria VINTILĂ, Lina HORTOLOMEI, Saveta CONDURAT, Ana GRUNZU, Rita MAXIM, Florin BEJINARI, Mădălina ȚELIBAN, Maria LUPU, Ioan MĂRIC, Calistrat ROBU, Constantin ANDRUȘCĂ, Dumitru ȘTEFĂNESCU, Ruxanda CIUPERCĂ, Anda PETRACHE, Anastasia GÎRNEAȚĂ, Gabriela BĂLOIU, Toader IGNĂTESCU, Neculai GRĂDINARU, Anișoara CIOBANU, Viorica FARKAS, Tatiana ȚIBRU;

• ISRAEL – Miri GOLDSHMIDT, Noemi ESHET-ROSENZWEIG, Michal ESHET, Vered LIFSHITZ, Daniela PORAT, Howayda IBRAHIM-ZAITOUN, Hevrona MALKI, Lea SAPIR, Roni SHEMESH;

• GERMANIA – Alida MANCINI (Rafael Leon);

• FRANȚA – Eve DOURTHE, Odile BRON;

• CUBA – Rodis ALVAREZ RODIGUES, Pedro Luis RAMIREZ GORIA, Carlos Manuel COMPOS, Angel LOPEZ, Daniel ALVARES HRIAZ, Luis EL STUDIANTE, Odaes PALACIO MESA, Arias LUIS JOAQUIN RODIGUEZ, Ricardo LUIE JOAQUIN RODIGUES;

• UNGARIA – Zsóka MÁNDOKI HALÁSZ;

• ITALIA – Guido VEDOVATO, Alexia MOLINO;

• BRAZILIA – Beto NASCIMENTO, Elsa FARIAS;

• POLONIA – Barbara JOZEFOWICZ;

• PORTUGALIA – Maria TEREZA;

• S.U.A. – Alejandro PINZON, Andrade ESAU.

Expoziția va putea fi vizitată de luni până joi între orele 8:00 -16:30, iar vinerea în intervalul orar 8:00-14:00. (Comunicat Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani)