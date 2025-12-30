Botoșani: Peste 17.000 de articole pirotehnice interzise, descoperite în coletele firmelor de curierat
Publicat de Lucian Bălănuţă, 30 decembrie 2025, 14:23
Publicat de Lucian Bălănuţă, 30 decembrie 2025, 14:23
(Radio Iași/ FOTO Radio Iași)
Un control de rutină la frontiera României s-a transformat într-o descoperire surprinzătoare pentru polițiștii de frontieră de la Albița. Un...
Ca urmare a manifestării vântului puternic din ultimele 24 de ore, pompierii botoșăneni, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de...
La Piatra Neamț, ultima zi a anului aduce un alt punct culminant: Spectacolul de Revelion 2026, care va avea loc în Piața Ștefan cel Mare....
Revelionul Ieșenilor 2026 Iașul întâmpină Noul An în Piața Palatului Culturii! Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași...
REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local al Municipiului Suceava invită toți sucevenii și oaspeții...
Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐨𝐧! Programul...
O casă din localitatea Stroieşti şi anexele acesteia au ars complet, în noaptea de duminică spre luni, în urma incendiu declanşat, cel mai...
La Vaslui, Revelionul ne va găsi pe toți, ca în fiecare an, în Centrul Civic, pentru a-l întâmpina pe 2026 împreună, cu cele mai bune...