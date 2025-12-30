Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Regional Botoșani: Peste 17.000 de articole pirotehnice interzise, descoperite în coletele firmelor de curierat

Botoșani: Peste 17.000 de articole pirotehnice interzise, descoperite în coletele firmelor de curierat

Botoșani: Peste 17.000 de articole pirotehnice interzise, descoperite în coletele firmelor de curierat

Publicat de Lucian Bălănuţă, 30 decembrie 2025, 14:23

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au percheziţionat toate coletele manipulate de firmele de curierat din Botoşani, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean.
Acţiunea a urmărit identificarea coletelor cu materiale pirotehnice comandate online şi livrate cu ajutorul firmelor de curierat. În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate peste 17.000 de articole pirotehnice, interzise la deţinere.
Cantitatea de 800 de kilograme de articole pirotehnice a fost ridicată, în vederea continuării cercetărilor.

(Radio Iași/ FOTO Radio Iași)

Etichete:
Revolver ascuns într-un microbuz, descoperit la frontiera de est a României
Regional luni, 29 decembrie 2025, 12:33

Revolver ascuns într-un microbuz, descoperit la frontiera de est a României

Un control de rutină la frontiera României s-a transformat într-o descoperire surprinzătoare pentru polițiștii de frontieră de la Albița. Un...

Revolver ascuns într-un microbuz, descoperit la frontiera de est a României
Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt
Regional luni, 29 decembrie 2025, 10:53

Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt

Ca urmare a manifestării vântului puternic din ultimele 24 de ore, pompierii botoșăneni, alături de Serviciile Voluntare pentru Situații de...

Botoșani: 11 situații de urgență în contextul Codului Portocaliu de vânt
Spectacolul de Revelion 2026 la Piatra Neamț
Regional luni, 29 decembrie 2025, 10:11

Spectacolul de Revelion 2026 la Piatra Neamț

La Piatra Neamț, ultima zi a anului aduce un alt punct culminant: Spectacolul de Revelion 2026, care va avea loc în Piața Ștefan cel Mare....

Spectacolul de Revelion 2026 la Piatra Neamț
Revelionul Ieșenilor 2026
Regional luni, 29 decembrie 2025, 09:40

Revelionul Ieșenilor 2026

Revelionul Ieșenilor 2026 Iașul întâmpină Noul An în Piața Palatului Culturii! Primăria Municipiului Iași și Ateneul Național din Iași...

Revelionul Ieșenilor 2026
Regional luni, 29 decembrie 2025, 09:31

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA Primăria Municipiului Suceava și Consiliul Local al Municipiului Suceava invită toți sucevenii și oaspeții...

REVELION 2026 ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
Regional luni, 29 decembrie 2025, 09:26

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐥𝐢𝐨𝐧! Programul...

Primăria Municipiului Botoșani invită botoșănenii la concertul de Revelion
Regional luni, 29 decembrie 2025, 08:56

Suceava: O casă a fost distrusă de flăcări în localitatea Stroieşti; în incendiu au murit mai multe animale

O casă din localitatea Stroieşti şi anexele acesteia au ars complet, în noaptea de duminică spre luni, în urma incendiu declanşat, cel mai...

Suceava: O casă a fost distrusă de flăcări în localitatea Stroieşti; în incendiu au murit mai multe animale
Regional luni, 29 decembrie 2025, 08:32

Revelion 2026 în Centrul Civic Vaslui

La Vaslui, Revelionul ne va găsi pe toți, ca în fiecare an, în Centrul Civic, pentru a-l întâmpina pe 2026 împreună, cu cele mai bune...

Revelion 2026 în Centrul Civic Vaslui