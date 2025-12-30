Botoșani: Peste 17.000 de articole pirotehnice interzise, descoperite în coletele firmelor de curierat

Poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au percheziţionat toate coletele manipulate de firmele de curierat din Botoşani, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean.

Acţiunea a urmărit identificarea coletelor cu materiale pirotehnice comandate online şi livrate cu ajutorul firmelor de curierat. În urma activităţilor desfăşurate, au fost identificate peste 17.000 de articole pirotehnice, interzise la deţinere.