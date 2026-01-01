Botoşani: Incendiu în prima zi a anului la un bloc din municipiul Dorohoi

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 11:43

Un incendiu s-a produs, joi, în prima zi a anului, într-un bloc de locuinţe din municipiul Dorohoi, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Botoşani.

Potrivit acestora, incendiu s-a manifestat la o terasă de la primul etaj, iar două persoane, tată şi fiu, au fost evacuate.

‘La faţa locului s-au deplasat, în cel mai scurt timp, pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu o autospecială de stingere şi o ambulanţă SMURD. Aceştia au constatat că ardea o porţiune din podeaua de lemn a unei terase situate la etajul I, incendiul fiind însoţit de degajări mari de fum’. Proprietarul locuinţei şi fiul acestuia au fost evacuaţi preventiv de către pompieri, deoarece fumul a pătruns în apartament. Până la sosirea forţelor de intervenţie, alţi zece locatari au ieşit din bloc’, au precizat oficialii ISU.

Toate persoanele au fost evaluate la faţa locului de echipajul SMURD, fără a necesita îngrijiri medicale.

Cel mai probabil, incendiul s-a produs după ce materialele combustibile de pe terasă s-au aprins de la jarul rămas în urma utilizării artificiilor. AGERPRES