Botoșani: Campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale, în oraşul Flămânzi

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 12:33

Primăria oraşului Flămânzi, din judeţul Botoşani, a demarat o campanie online de informare a populaţiei privind efectele gradului scăzut de colectare a taxelor şi impozitelor locale.

Aceasta se desfăşoară pe reţelele de socializare şi prezintă date care arată că primăria riscă să intre în incapacitate de plată.

Gina Poenaru are detalii: Bugetul local al oraşului Flămânzi este sub presiune din cauza gradului scăzut de colectare a dărilor către stat, mult mai mic comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
-: Dacă taxele sunt mari nu-s bani, să lucreze lumea, să facă bani şi apoi să….
-: După câte am înţeles chiar s-au chiar dublat sau, poate, eu ştiu, de asta am venit, să văd şi eu.
-: Am scăzământ 10% şi plătesc mai repede că 10% înseamnă mult.
-: Astea sunt ordinele, ce să facem! Trebuie să depunem un efort, e greu, dar sperăm, cu Dumnezeu înainte, ce să-i facem!
-: Trebuie să ne /…/ pe domnul Bolojan, că el a crescut taxele. Sărăcie mare la noi aici,

Gina Poenaru: Ion Guraliuc, viceprimarul localităţii, a lansat un apel public către cetăţeni, inclusiv pe reţelele de socializare. El avertizează că, fără o creştere a încasărilor, primăria riscă să nu poată asigura serviciile esenţiale, cum ar fi iluminatul şi transportul public, indemnizaţiile, naveta cadrelor didactice, creditele pentru investiţii sau întreţinerea drumurilor.

Ion Guraliuc: Localităţile normale nu pot supravieţui fără încăsarea taxelor şi impozitelor. Am făcut o postare în care am prezentat unde se duc banii din taxe şi impozite. Ea este publică, provine din contabilitatea noastră.

Gina Poenaru: În oraşul Flămânzi, taxele şi impozitele locale acoperă mai puţin de 40% din necesarul lunar de funcţionare. (Rador/ FOTO rador.ro)

