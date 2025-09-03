Bacău: Jandarmii au oferit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri copiilor nevoiaşi din Stănişeşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 16:04

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) ‘Ştefan cel Mare’ Bacău, împreună cu reprezentanţii Şcolii Gimnaziale ‘Alecu Russo’ şi Asociaţiei ‘Copii cu Aripi Frânte’ Bacău, s-au unit, miercuri, într-o acţiune umanitară care a adus lumină şi bucurie în sufletele a zeci de copii din comuna Stănişeşti.

Potrivit IJJ Bacău, cei mici au primit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri, care să le aducă o rază de speranţă şi bucurie în prag de începerea noului an şcolar.

‘Mă bucur foarte mult că am primit un ghiozdan nou, cu toate lucrurile de care am nevoie pentru şcoală. Acum mă simt mai pregătit şi mai încrezător pentru noul an şcolar’, a spus Andrei, un băieţel în vârstă de 10 ani, unul dintre beneficiarii cadourilor.

Maria, o fetiţă de nouă ani, a transmis cu emoţie: ‘Când am văzut ghiozdanul şi dulciurile, am simţit că cineva se gândeşte cu adevărat la noi. Mă simt fericită şi promit să învăţ din ce în ce mai bine’.

Cei mai mulţi dintre aceşti copii provin din medii defavorizate, iar pentru ei, acest gest a fost o rază de lumină.

Jandarmii nu i-au uitat nici pe cei cinci copii rămaşi orfani, crescuţi cu multă grijă şi iubire de bunicii lor la Stănişeşti.

‘Pentru noi, fiecare zâmbet al acestor copii este o confirmare că misiunea noastră are sens. Ne dorim să fim alături de ei nu doar prin ajutor material, ci şi prin sprijin moral, încurajându-i să crească responsabili şi încrezători în viitor’, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IJJ Bacău, căpitanul Alexandra Dănculea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)