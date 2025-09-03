Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Bacău: Jandarmii au oferit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri copiilor nevoiaşi din Stănişeşti

Bacău: Jandarmii au oferit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri copiilor nevoiaşi din Stănişeşti

Bacău: Jandarmii au oferit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri copiilor nevoiaşi din Stănişeşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 16:04

Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) ‘Ştefan cel Mare’ Bacău, împreună cu reprezentanţii Şcolii Gimnaziale ‘Alecu Russo’ şi Asociaţiei ‘Copii cu Aripi Frânte’ Bacău, s-au unit, miercuri, într-o acţiune umanitară care a adus lumină şi bucurie în sufletele a zeci de copii din comuna Stănişeşti.

Potrivit IJJ Bacău, cei mici au primit ghiozdane pline cu rechizite şi dulciuri, care să le aducă o rază de speranţă şi bucurie în prag de începerea noului an şcolar.

‘Mă bucur foarte mult că am primit un ghiozdan nou, cu toate lucrurile de care am nevoie pentru şcoală. Acum mă simt mai pregătit şi mai încrezător pentru noul an şcolar’, a spus Andrei, un băieţel în vârstă de 10 ani, unul dintre beneficiarii cadourilor.

Maria, o fetiţă de nouă ani, a transmis cu emoţie: ‘Când am văzut ghiozdanul şi dulciurile, am simţit că cineva se gândeşte cu adevărat la noi. Mă simt fericită şi promit să învăţ din ce în ce mai bine’.

Cei mai mulţi dintre aceşti copii provin din medii defavorizate, iar pentru ei, acest gest a fost o rază de lumină.

Jandarmii nu i-au uitat nici pe cei cinci copii rămaşi orfani, crescuţi cu multă grijă şi iubire de bunicii lor la Stănişeşti.

‘Pentru noi, fiecare zâmbet al acestor copii este o confirmare că misiunea noastră are sens. Ne dorim să fim alături de ei nu doar prin ajutor material, ci şi prin sprijin moral, încurajându-i să crească responsabili şi încrezători în viitor’, a declarat, pentru Agerpres, purtătorul de cuvânt al IJJ Bacău, căpitanul Alexandra Dănculea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 16:07

Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând

Primarul Mihai Chirica a anunţat, miercuri, că în cursul lunii octombrie vrea să inaugureze parcul modernizat din faţa Teatrului Naţional...

Mihai Chirica: Parcul Teatrului Naţional va fi redeschis publicului în curând
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 15:30

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași anunță participarea Palatului „Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa la cea de-a treia ediție a...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Noaptea Muzeelor la Sate
Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 14:19

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav care a avut loc de dimineaţă în...

Întreg Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati din Botoşani este mobilizat după accidentul rutier grav
Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 13:37

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a...

Când arta devine speranță: 100 de artiști donează lucrări în licitația caritabilă de la Gala Zâmbet în dar Salvați Copiii Iași pentru a sprijini educația copiilor vulnerabili
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 12:10

(AUDIO) Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui

Primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte, a anunțat că au fost începute verificări în cazul copilului de 1 an şi cinci luni, care a murit...

(AUDIO) Copil decedat după ce s-ar fi electrocutat pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 11:31

(AUDIO/FOTO) Plan Roșu de Intervenție la Botoșani: Trei persoane au murit într-un accident rutier

  Trei persoane au decedat în urma accidentului rutier produs, în această dimineață, în județul Botoșani, între un microbuz și un...

(AUDIO/FOTO) Plan Roșu de Intervenție la Botoșani: Trei persoane au murit într-un accident rutier
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 10:23

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzi din zona centrală a Municipiului Iași pentru remedierea unei avarii

APAVITAL S.A. aduce la cunoștința consumatorilor că, în scopul remedierii unei avarii apărute la un robinet vană situat la intersecția...

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe străzi din zona centrală a Municipiului Iași pentru remedierea unei avarii
Regional miercuri, 3 septembrie 2025, 09:01

Neamţ: Un bebeluş de patru luni şi părinţii acestuia, răniţi într-un accident rutier în localitatea Izvoare

Un bebeluş în vârstă de patru luni şi părinţii acestuia au fost răniţi într-un accident rutier care s-a produs, miercuri, în localitatea...

Neamţ: Un bebeluş de patru luni şi părinţii acestuia, răniţi într-un accident rutier în localitatea Izvoare