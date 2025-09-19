(AUDIO) Unei eleve de la Școala ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași i s-a făcut rău după ce a consumat un vape cu substanțe interzise

Ascultă Radio România Iași Live
Unei eleve de la Școala "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Iași i s-a făcut rău după ce a consumat un vape cu substanțe interzise

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 septembrie 2025, 12:30

O elevă de clasa a VII-a de la Școala Gimnazială ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Iași a ajuns la spital după ce a consumat un vape care conținea droguri.
Directorul unității didactice, Luminița Doru a precizat că elevei i s-a făcut rău în timpul orelor. A fost chemată  ambulanța și părinții copilului și, totodată, a fost sesizată poliția.
Din informațiile preliminare reiese că respectivul dispozitiv a fost procurat de pe un site de o elevă de clasa a VIII-a din aceeași școală.
Directorul unității de învățământ mai susține că vape-ul a fost consumat în afara școlii, înaintea orelor de curs, și a fost completat cu o băutură energizantă.
Luminița Doru: Fata ne-a spus că dimineață, fără să mănânce, a consumat un energizant și a fumat dintr-un dispozitiv de tip vape. Mi-a spus că i l-a dat o elevă de clasa VIII-a. Am recuperat dispozitivul și pentru că am simțit că ceva este în neregulă, în sensul în care fata avea niște simptome mai neobișnuite, am sunat la biroul de siguranță școlară și la secția 4 poliție. A venit poliția la școală, am predat dispozitivul. În momentul acesta, fetița din clasa VII-a, este internată la spitalul de copii, se simte bine.
Reporter: Cum au ajuns drogurile în interiorul vape-ului?
Luminița Doru: Nu știu să vă spun asta.
Reporter: Deci doar a fost cumpărat de pe un site și a fost dat unui copil mai mic….
Luminița Doru: Da, fata așa afirmă, o elevă de clasa a VIII-a, da, afirmă că l-a achiziționat de pe un site.

În urma perchezițiilor efectuate în școală au fost identificate și alte vape-uri, achiziționate din magazinele stradale și nu de pe site-urile de specialitate.
În urma incidentului, Inspectoratul Școlar județean Iași a deschis o anchetă.
Purtătorul de cuvânt al instituției, Antonina Bliorț: Măsurile pe care unitățile de învățământ le iau sunt în special cele care trebuie să învețe copiii că tot ceea ce vine din exterior sau lumea aceasta online este un spațiu în care pot fi și pericole. Pe de altă parte, măsurile unității de învățământ sunt și de consiliere a copiilor care au fost martori la acest eveniment, precum și de consilierea părinților pentru a fi atenți la toate activitățile pe care le au copiii în viața de zi cu zi și în mediul online, unde trebuie să fie supravegheați.

Poliția cercetează cazul, iar pentru că au fost descoperite substanțe de tipul drogurilor, ancheta a fost preluată de procurorii DIICOT. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO scoalabphasdeuiasi.com)

