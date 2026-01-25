(AUDIO) Teatrul Național din Chișinău aduce „Richard al III-lea” la Iași

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 25 ianuarie 2026, 09:21

În cadrul celei de-a 12-a ediții a proiectului ReUniuni Teatrale, Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău este prezent la Iași cu două reprezentații, cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române.

După ce, aseară, publicul a asistat la reprezentația piesei „Patimile după Iov”, diseară, tot în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, de la ora 19.00, va avea loc spectacolul „Richard al III-lea”, de William Shakespeare, în regia și versiunea scenică semnate de Petru Hadârcă. Regizorul propune o lectură actuală a textului shakespearian, în care Richard „nu este un personaj istoric, ci o prezență recognoscibilă în lumea contemporană”, așa cum se arată în prezentarea spectacolului și cum a explicat Petru Hadârcă: ”Pornind de la ideea că Richard e printre noi. Nu mai e un personaj diform cu cocoașa vizibilă. Părerea noastră, asta a venit. Este un personaj politic pe care îl vedem în fiecare zi la emisiuni de știri politice. Îl vedem la tribuna Parlamentului, îl vedem cât e de flămând și perfid în a cuceri teritorii. Și de-aia v-am zis că venim cu o lectură nouă. Venim, ne-am propus o lectură importantă pentru noi. Iarăși vorbim aici să nu cădem în aceeași barcă, apă de două ori că am trecut prin mâna de fier. Și mâna asta de fier, de fapt, stă și pe responsabilitatea electoratului. De multe ori noi nu ne dăm seama și nu suntem maturi la acea decizie și de multe ori greșim și alegem Richard’s.”

Interviul integral cu directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, Petru Hadârcă, îl veți putea asculta marți, după știrile orei 14.00, în emisiunea „Oameni și idei”.

