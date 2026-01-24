Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) ReUniuni Teatrale revine la Iași cu spectacole ale Naționalului din Chișinău

Publicat de Andreea Drilea, 24 ianuarie 2026, 11:20

Anul acesta are loc cea de-a 12-a ediție a proiectului ReUniuni Teatrale, în cadrul căruia Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău prezintă, în Sala Mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, cu prilejul aniversării a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, două spectacole.

Diseară (sâmbătă, 24 ianuarie), de la ora 19.00, va avea loc reprezentația spectacolului „Patimile după Iov”, după Val Butnaru, o montare de Luminița Țâcu. Piesa descrie destinul unei familii, devenind o saga a Basarabiei, a explicat directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, Petru Hadârcă, la Radio România Iași: ”E ca o sagă a Basarabiei. Imaginați-vă că unul dintre personajele de la care a pornit dinastia personajului principal, familiei, începe cu Unirea Principatelor. Și porecla personajului este Unirea Principatelor. Venit de la sudul Basarabiei din Bisericuța și a participat și a votat Unirea. Și l-au urmărit, mai ales când au venit găinarii la putere în 40-44, i-au pedepsit. Deci este ca o saga a Basarabiei, este ca o durere a poporului nostru. Eu mă bucur că am reușit anul trecut cu acest spectacol să deschidem Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția a X-a.”

Interviul integral cu directorul Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, Petru Hadârcă, îl veți putea asculta marți, după știrile orei 14.00, în emisiunea „Oameni și idei”.

Mâine seară, tot de la ora 19.00, Teatrul Național din Chișinău va prezenta, tot în Sala Mare a Naționalului ieșean, spectacolul „Richard al III-lea”, de William Shakespeare, în regia și versiunea scenică semnate de Petru Hadârcă.

(Radio Iaşi/Ioana Soreanu/FOTO Facebook Teatrul Național ”Mihai Eminescu” )

