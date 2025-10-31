Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”

(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”

(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 06:57

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a cerut deblocarea a 6 milioane de lei pentru acoperirea fondului de burse pentru studenți, în încercarea de a corecta efectele măsurilor de austeritate impuse de Guvern.

Deocamdată, instituția nu a primit un răspuns oficial, dar conducerea rămâne optimistă că solicitarea nu va fi respinsă.

Rectorul Universității tehnice, profesor doctor Dan Cașcaval, spune că situația este complicată, întrucât o parte importantă din resursele proprii sunt deja direcționate către proiectele aflate în derulare.

Dan Cașcaval a mai declarat, în emisiunea Starea Educației, că așteaptă ca Ministerul să ofere instrumente suplimentare, precum accesarea fondurilor europene, pentru a compensa diminuarea fondului de burse: ”Nici nu ne putem utiliza absolut toate resursele de care dispunem în acest moment, pentru că, așa cum prea bine știți, sunt foarte multe proiecte în derulare, în momentul de față avem numai prin PNRR aproape 50 de milioane de euro proiecte în derulare, proiecte care necesită mai întâi cheltuiești banii și apoi îți vin rambursările, ori dacă noi nu avem ce să investim în primă fază, ce să cheltuim, nu mai avem ce să cerem după aceea. Am avut o discuție cu studenții, am modificat procedurile în conformitate și cu aprobarea Senatului, în care sunt și studenți 25%, în conformitate cu noile reglementări. Studenții au înțeles situația, noi așteptăm ca Ministerul să ofere și celelalte instrumente, cum ar fi accesarea fondurilor europene, pentru compensarea dispariției fondului de burse și să ne ofere, cum a spus la anul, poate și alte soluții.”

Rectorul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, Dan Cașcaval, a mai afirmat că o revenire la nivelul de finanțare de la începutul anului este puțin probabilă: ”Nu cred că se va reveni prea repede la situația cu care am început anul acesta privind fondul de burse, dar încercăm și așteptăm să deblăcăm soldul de burse, dar, repet, este o soluție care ne va asigura anul acesta, practic. Nu e o soluție pe termen lung, adică în momentul când am cheltuit și soldul de burse pe care îl avem, alte soluții nu prea mai sunt, nu numai la noi, la nicio universitate din România.”

Reamintim că ieri studenții au protestat, din nou, în fața Guvernului, alături de marile confederații sindicale, nemulțumiți de efectele Legii 141, care a adus tăieri importante în domeniul educației.

În acest an universitar, aproximativ 40.000 studenţi nu mai primesc burse sociale şi de merit.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie
Prim plan vineri, 31 octombrie 2025, 06:29

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie

Potrivit calendarului pentru alegerile locale parțiale, depunerea candidaturilor se face în perioada 11-17 noiembrie, iar campania electorală va...

Alegeri locale: Campania electorală va începe din 22 noiembrie
CNIR a atribuit contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 15:32

CNIR a atribuit contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni

Compania Națională de Investiții Rutiere a desemnat astăzi câștigătorul contractului pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8:...

CNIR a atribuit contractul pentru construirea primului tronson al Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni
Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 11:58

Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online

Perioada campaniilor de Black Friday este una dintre cele mai vulnerabile din an din perspectiva fraudelor online, iar infractorii cibernetici...

Experţi: Black Friday, una dintre cele mai vulnerabile perioade din an în privinţa fraudelor online
CTP Iași: Modificări temporare pe traseele 5 și 11
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 11:29

CTP Iași: Modificări temporare pe traseele 5 și 11

Modificări temporare pe traseele 5 și 11! Pentru buna desfășurare a lucrărilor la calea de rulare de pe Bd. Nicolae Iorga, în perioada 30...

CTP Iași: Modificări temporare pe traseele 5 și 11
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 11:23

CTP Iași: Traseul 48 circulă după programul de iarnă

Traseul 48 circulă după programul de iarnă Începând cu 1 noiembrie 2025, autobuzele de pe traseul 48 vor circula până la Complex Roua, la un...

CTP Iași: Traseul 48 circulă după programul de iarnă
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 10:25

Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite

Cinci noi arestări, printre care şi cea a suspectului principal, au avut loc în cadrul anchetei privind jaful de la Muzeul Luvru, a anunţat joi...

Franţa: Cinci suspecţi arestaţi după jaful de la Muzeul Luvru; Bijuteriile încă nu au fost găsite
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 10:15

Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul

UPDATE – Oana Gheorghiu, noul viceprim-ministru în Guvernul Bolojan, a depus joi jurământul de învestitură în faţa preşedintelui...

Ceremonie la Palatul Cotroceni/Viceprim-ministrul Oana Gheorghiu a depus jurământul
Prim plan joi, 30 octombrie 2025, 09:55

(AUDIO) Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale

Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale. O primă declarație în acest sens...

(AUDIO) Sindicatele din învățământ anunță că vor iniția consultările în vederea declanșării grevei generale