(AUDIO) Rectorul Dan Cașcaval: „Fără sprijin suplimentar, universitățile nu pot susține bursele studenților”

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 06:57

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași a cerut deblocarea a 6 milioane de lei pentru acoperirea fondului de burse pentru studenți, în încercarea de a corecta efectele măsurilor de austeritate impuse de Guvern.

Deocamdată, instituția nu a primit un răspuns oficial, dar conducerea rămâne optimistă că solicitarea nu va fi respinsă.

Rectorul Universității tehnice, profesor doctor Dan Cașcaval, spune că situația este complicată, întrucât o parte importantă din resursele proprii sunt deja direcționate către proiectele aflate în derulare.

Dan Cașcaval a mai declarat, în emisiunea Starea Educației, că așteaptă ca Ministerul să ofere instrumente suplimentare, precum accesarea fondurilor europene, pentru a compensa diminuarea fondului de burse: ”Nici nu ne putem utiliza absolut toate resursele de care dispunem în acest moment, pentru că, așa cum prea bine știți, sunt foarte multe proiecte în derulare, în momentul de față avem numai prin PNRR aproape 50 de milioane de euro proiecte în derulare, proiecte care necesită mai întâi cheltuiești banii și apoi îți vin rambursările, ori dacă noi nu avem ce să investim în primă fază, ce să cheltuim, nu mai avem ce să cerem după aceea. Am avut o discuție cu studenții, am modificat procedurile în conformitate și cu aprobarea Senatului, în care sunt și studenți 25%, în conformitate cu noile reglementări. Studenții au înțeles situația, noi așteptăm ca Ministerul să ofere și celelalte instrumente, cum ar fi accesarea fondurilor europene, pentru compensarea dispariției fondului de burse și să ne ofere, cum a spus la anul, poate și alte soluții.”

Rectorul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, Dan Cașcaval, a mai afirmat că o revenire la nivelul de finanțare de la începutul anului este puțin probabilă: ”Nu cred că se va reveni prea repede la situația cu care am început anul acesta privind fondul de burse, dar încercăm și așteptăm să deblăcăm soldul de burse, dar, repet, este o soluție care ne va asigura anul acesta, practic. Nu e o soluție pe termen lung, adică în momentul când am cheltuit și soldul de burse pe care îl avem, alte soluții nu prea mai sunt, nu numai la noi, la nicio universitate din România.”

Reamintim că ieri studenții au protestat, din nou, în fața Guvernului, alături de marile confederații sindicale, nemulțumiți de efectele Legii 141, care a adus tăieri importante în domeniul educației.

În acest an universitar, aproximativ 40.000 studenţi nu mai primesc burse sociale şi de merit.

