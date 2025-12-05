(AUDIO) Polițiștii din Vaslui monitorizează comerțul cu materiale pirotehnice

Publicat de Andreea Drilea, 5 decembrie 2025, 11:38

Polițiștii din Vaslui verifică modul în care sunt respectate prevederile legale privind comercializarea și utilizarea articolelor pirotehnice, o măsură menită să prevină incidentele specifice sezonului de iarnă.

Anul 2025 a adus modificări importante în legislația din domeniu. Cea mai relevantă schimbare vizează interzicerea folosirii anumitor categorii de articole pirotehnice de către populație, măsură introdusă pentru a reduce numărul accidentelor înregistrate în anii anteriori, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui, Bogdan Gheorghiță: ”Le recomandăm părinților să acorde o atenție deosebită copiilor în perioada sărbătorilor. Curiozitatea celor mici, combinată cu folosirea incorectă a petardelor sau artificiilor, poate duce rapid la incidente nedorite. Toate articolele pirotehnice implică un anumit grad de risc, indiferent de categoria lor. Utilizarea lor necesită supraveghere, control și respectarea strictă a instrucțiunilor de pe ambalaj. Gazele rezultate în urma arderii pot afecta mediul, iar manipularea incorrectă poate provoca incendii sau vătămări corporale.”

Acțiunea “PIROTEHNIC” se deșfășoară la nivel national până la 5 ianuarie, iar poliția reamintește că nerespectarea legislației poate atrage amenzi semnificative.

(Radio Iaşi/Vasile Geles/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)