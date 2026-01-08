(AUDIO) O școală din județul Suceva are, astăzi, cursurile suspendate

Publicat de Andreea Drilea, 8 ianuarie 2026, 11:55

Este vorba despre o unitate de învățământ din Horodnicu de Sus, unde s-a defectat centrala, iar elevii au rămas acasă, urmând să recupereze ulterior orele neefectuate.

În restul județului Suceava, toate cursurile au început, astăzi, în mod normal, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, șeful Inspectoratului Școlar Județean, Ciprian Anton: ”Avem 8 clase care nu fac deloc ore din cauza unei probleme la centrala termică, rezolvată între timp. Vor recuperea aceste ore, se vor discuta la nivelul unității școlare când vor putea ajunge și copilașii.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)