(AUDIO) Matei Vișniec: Războiul din Ucraina este un conflict militar deschis care atacă nu doar Ucraina, ci și valorile fundamentale ale Uniunii Europene

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 17:56

Războiul din Ucraina este un conflict militar deschis care atacă nu doar Ucraina ci și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, respectiv libertatea, democrația, toleranța, spiritul critic și libertatea presei.
Afirmația a fost făcută astăzi de către scriitorul Matei Vișniec, la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași, unde a conferențiat pe tema ”Literatură Dramatică și Război”.
Matei Vișniec: N-aș fi ales această temă dacă n-ar fi fost într-o stare de primejdie extraordinară Uniunea Europeană, ideea de libertate, ideea de democrație și alte idei umaniste pe care noi le-am construit în Europa și care acum sunt sub amenințarea unei forțe care vine dinspre Est, sub amenințarea unui model care este despotismul de tip asiatic și sub alte amenințări. Simt că tema războiului a traversat întreaga literatură universală, de la Odiseea și Iliada, tot despre război se vorbește, scritorii mai vechi, mai noi n-au putut ocoli această temă, după cum umanitatea nu a reușit niciodată să învețe din greșelile trecutului.
Prin operele sale, Matei Vișniec dorește să lanseze mesajul că  ”literatura nu poate rezolva crizele geo politice” dar poate trezi conștiințele elitelor.
Matei Vișniec: Eu însumi am scris despre război în diverse contexte, iar una dintre piesele mele care se joacă acum la Teatrul Național din Iași este chiar despre un război recent, cel din Bosnia. N-am scris nicio piesă despre războiul din Ucraina, sunt destui scriitori ucraineni care scriu în acest moment despre acel război, dar am scris mai multe texte în care vorbesc despre spălarea pe creier, despre tot felul de ideologii toxice care ne pot împinge la violență, despre cum omul se transformă uneori, de pe o zi pe alta, din cetățean normal și tată de familie într-o bestie și, ca să zic așa, devine un „mâna barbariei”. Toate aceste lucruri încerc să le scriu și, în același timp, încerc să văd ce se poate înțelege prin literatură. Putem noi să înțelegem mai bine omul prin literatură? Putem, prin literatură, prin teatru, să înțelegem care este mecanismul de declanșare al violențelor, al absurdității războaielor?
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
