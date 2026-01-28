Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea A8 primește finanțare europeană

Publicat de Andreea Drilea, 28 ianuarie 2026, 12:09

Șoseaua care va face legătura între localitatea Aroneanu – Aeroport și viitoarea Autostradă A8 va primi finanțare prin programul SAFE, a declarat, astăzi, președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe.

Acesta a adăugat că, în urma recentelor discuții purtate, la Iași, cu premierul Ilie Bolojan, prin intermediul aceluiași program, vor fi putea fi conectate, prin A8, localitățile Iași și Ungheni, din Republica Moldova: ”Breteaua care va lega autostrada din zona Rediu Aldei spre Aeroport cu Spitalul Regional de Urgență cu descărcara în C.A.Rosetti face parte din autostrada A8. Ea va fi introdusă la finanțare, așa cum au fost discuțiile cu Guvernul României și cu Ministerul Transportului, prin programul SAFE. Astăzi, când vorbim, toate loturile de pe autostrada Unirii, de la Prut până la Târgu Mureș, sunt fie licitate, fie în licitații. Prin programul SAFE avem garanția că de la Prut până la Moțca și de la Moțca până la Siret vom avea autostrada evidentă până la finalul acestui deceniu. Faptul că Guvernul României, în acord cu Comisia Europeană, finanțează și 4,7 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, adică practic Iașul va fi legat de Ungheni, dă perspectivă că distanța dintre Iași și Chișinău, sper eu că tot cu fonduri europene, să fie realizată și diminuată mult mai mult.”

