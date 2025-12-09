Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) La Spitalul Clinic „C. I. Parhon” din Iași au fost realizate cu succes încă două transplanturi renale

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 12:35

La Spitalul Clinic „C. I. Parhon” din Iași au fost realizate cu succes încă două transplanturi renale.

Beneficiarii sunt o femeie în vârstă de 40 de ani, din județul Botoșani, care făcea dializă de 25 de ani, și un bărbat de 65 de ani, din județul Iași, preot, care urma această procedură medicală din 2022.

Ambii rinichi au fost prelevați de la un donator aflat în moarte cerebrală.

Purtătorul de cuvânt al unității medicale, Ionuț Nistor: ”Prima pacientă, 40 de ani aflată în program de dializă de 20 de ani din anul 2000 a efectuat prima dată dializă peritoneală, după asta din 2005 a intrat în program de hemodializă iar în cursul săptămânii trecute a avut șansa de a fi transplantată după 20 de ani de așteptare. Pacienta este bine și se recuperează în secția de transplant renal. Al doilea pacient este un pacient de 65 de ani care este în program de dializă cronică din 2022 și dumnealui a mai fost chemat de 4 ori până acum la transplant. De data aceasta a avut șansa de a se potrivi perfect cu donatorul de săptămâna trecută și a fost transplantat, se recuperează în secția de transplant.”

De la începutul acestui an, la Spitalul „C. I. Parhon” din Iași au fost realizate 40 de transplanturi renale, de la pacienți aflați în moarte cerebrală și de la alți 16 donatori vii.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

