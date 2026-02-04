Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier

(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier

(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 februarie 2026, 07:24

Mai multe organe care au fost prelevate la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, de la o persoană aflată în moarte cerebrală, vor salva pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare în speranţa că vor avea o viaţă mai bună.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu, a declarat că donatorul este un tânăr în vârstă de 17 ani, din judeţul Neamţ.

Raluca Neagu:  Este a doua prelevare din acest an, într-un interval relativ scurt, în mai puțin de o săptămână. Donatorul este victima a unui accident rutier, un tânăr de 17 ani. S-au prelevat cordul care a fost transportat cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș, ficatul, rinichii, cornee, os – tendon. Ficatul și rinichii s-au transplantat în cursul zilei la Iași și corneaa urmează să se transplanteze, iar os – tendonul a fost preluat la București la Spitalul Colentina, unde, după cum știm, s-a inaugurat zilele trecute o bancă de țesuturi.

Conform acesteia, donarea de organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală reprezintă cel mai puternic gest de solidaritate şi altruism de care poate da dovadă o familie îndurerată.

(Agerpres/ Radio Iași/ Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 08:05

Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct

Centrul de Informare Europe Direct Vaslui derulează în perioada februarie – iunie 2026 Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în...

Vaslui: Campania ‘E.U. informat pentru călătoria în MEDIA’ – derulată în judeţ de Centrul Europe Direct
Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:09

Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Botoşani, Valeriu Iftime, a cerut sprijinul ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi...

Botoşani: Preşedintele CJ cere ministrului Dezvoltării sprijin pentru urgentarea lucrărilor de la Secţia de Oncologie a Spitalului Judeţean
Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:05

Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului

Membrii Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţiei Sindicatelor din Educaţie ‘Spiru Haret’ şi Federaţiei...

Sindicaliştii din Educaţie protestează astăzi în faţa Guvernului
Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 07:01

Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu măsura adoptată de executiv potrivit căreia, de la 1 februarie, prima zi...

Sesizare la Curtea Constituţională privind concediul medical
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:59

Europenii încep negocierile cu Administraţia Trump privind minereurile rare

Europenii încep, astăzi, negocieri în Statele Unite în speranţa de a ajunge la un acord cu Administraţia Trump privind minereurile rare,...

Europenii încep negocierile cu Administraţia Trump privind minereurile rare
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:56

Programul „Tomata” continuă şi în 2026

Programul „Tomata” continuă şi anul acesta, iar legumicultorii se pot înscrie până pe data de 15 aprilie la Direcţiile agricole....

Programul „Tomata” continuă şi în 2026
Prim plan miercuri, 4 februarie 2026, 06:55

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans pe 6 februarie, în contextul în care data obişnuită de plată, 8 februarie, este...

Beneficiile de asistenţă socială vor fi plătite în avans luna aceasta
Prim plan marți, 3 februarie 2026, 18:00

(AUDIO) Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, vizat de un dosar penal pentru nedenunțare

Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, este vizat de un dosar penal pentru infracțiunea de nedenunțare, potrivit unui articol PressOne,...

(AUDIO) Episcopul romano-catolic de Iași, Iosif Păuleț, vizat de un dosar penal pentru nedenunțare