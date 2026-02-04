(AUDIO) Iaşi: Vieţi salvate în urma unei prelevări de organe de la un băiat de 17 ani, victimă a unui accident rutier

Mai multe organe care au fost prelevate la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, de la o persoană aflată în moarte cerebrală, vor salva pacienţi aflaţi pe listele de aşteptare în speranţa că vor avea o viaţă mai bună.

Coordonatorul Centrului Regional de Transplant, dr. Raluca Neagu, a declarat că donatorul este un tânăr în vârstă de 17 ani, din judeţul Neamţ.

Raluca Neagu: Este a doua prelevare din acest an, într-un interval relativ scurt, în mai puțin de o săptămână. Donatorul este victima a unui accident rutier, un tânăr de 17 ani. S-au prelevat cordul care a fost transportat cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș, ficatul, rinichii, cornee, os – tendon. Ficatul și rinichii s-au transplantat în cursul zilei la Iași și corneaa urmează să se transplanteze, iar os – tendonul a fost preluat la București la Spitalul Colentina, unde, după cum știm, s-a inaugurat zilele trecute o bancă de țesuturi.

Conform acesteia, donarea de organe de la un pacient aflat în moarte cerebrală reprezintă cel mai puternic gest de solidaritate şi altruism de care poate da dovadă o familie îndurerată.

