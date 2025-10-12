(AUDIO) Iași: Turnul cu Ceas de la Palatul Culturii, deschis zilnic pentru vizitare începând de mâine

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 octombrie 2025, 11:08

Începând de mâine, Turnul cu ceas de la Palatul Culturii va putea fi vizitat în fiecare zi a săptămânii.

De asemenea, din 14 octombrie, muzeele de la Palat vor fi deschise de marți până duminică, între orele 10:00 – 17:00, a anunțat managerul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, Andrei Apreotesei.

Andrei Apreotesei: Într-un an atât de important și totodată atât de greu am considerat că este absolut normal să încercăm să găsim toate metodele și toate măsurile să mărim programul de vizitare a Palatului Culturii. Așadar, de marți până duminică, între orele obișnuite, de la 9 la 17, vă așteptăm cu drag să vă bucurați de muzeele din interiorul Palatului Culturii. Totodată reamintim că Palatul Culturii poate fi vizitat în orice zi și absolut la orice oră, mă refer aici la holul de onoare, la sălile reprezentative și la expozițiile care sunt pe principalele artere.

În schimb, Muzeele „Unirii”, „Mihail Kogălniceanu” și „Poni-Cernătescu”, din structura Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, vor putea fi vizitate doar pe bază de programare, făcută cu cel puțin 48 de ore înainte. S-a recurs la această măsură din motive financiare, a explicat managerul Andrei Apreotesei.

Potrivit acestuia, instituția nu dispune, în prezent, de fonduri suficiente pentru plata salariilor celor aproximativ 160 de angajați și se caută soluții pentru achitarea acestora din venituri proprii, a mai spus Andrei Apreotesei. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO palatulculturii.ro)