(AUDIO) Iași: RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 18:41

Ministrul Sănătății a inaugurat, astăzi, o investiție de peste 5 milioane de euro la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Un RMN mobil de ultimă generație.

Acesta va permite realizarea investigațiilor în apropierea blocului operator și a secțiilor de Terapie Intensivă, astfel încât nu va mai fi necesar ca pacienții aflați în stare critică să fie transportați în alte zone ale spitalului, RMN-ul având capacitatea de a diagnostica în 5 minute.

Este o premieră atât pentru România, cât și pentru Europa, declară Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Aici a fost pus în funcțiune primul RMN portabil din România și primul RMN portabil din Europa care este utilizat în scop medical. Mai există trei astfel de aparate în Germania și Franța, dar care sunt utilizate doar pentru studiile clinice. Acesta, echipamentul de care vorbim aici, cu tot cu softul medical digital care îl face funcțional la capacitate maximă, este primul din Europa pus în funcțiune și utilizat pentru uz medical, pentru binele pacienților, până la urmă. Discutăm, practic, de un echipament care aduce un diagnostic precis într-un loc mobil, cu o accesare mobilă ușoară, în sala de operație, la patul pacientului, în unitatea de primiri urgențe.

Până în prezent, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, în acest an, Ministerul Sănătății a investit 40 de milioane de lei. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)