Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Iași: RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății

(AUDIO) Iași: RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății

(AUDIO) Iași: RMN mobil de ultimă generație, inaugurat de ministrul Sănătății

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 18:41

Ministrul Sănătății a inaugurat, astăzi, o investiție de peste 5 milioane de euro la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Un RMN mobil de ultimă generație.
Acesta va permite realizarea investigațiilor în apropierea blocului operator și a secțiilor de Terapie Intensivă, astfel încât nu va mai fi necesar ca pacienții aflați în stare critică să fie transportați în alte zone ale spitalului, RMN-ul având  capacitatea de a diagnostica în 5 minute.
Este o premieră atât pentru România, cât și pentru Europa, declară Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: Aici a fost pus în funcțiune primul RMN portabil din România și primul RMN portabil din Europa care este utilizat în scop medical. Mai există trei astfel de aparate în Germania și Franța, dar care sunt utilizate doar pentru studiile clinice. Acesta, echipamentul de care vorbim aici, cu tot cu softul medical digital care îl face funcțional la capacitate maximă, este primul din Europa pus în funcțiune și utilizat pentru uz medical, pentru binele pacienților, până la urmă. Discutăm, practic, de un echipament care aduce un diagnostic precis într-un loc mobil, cu o accesare mobilă ușoară, în sala de operație, la patul pacientului, în unitatea de primiri urgențe.
Până în prezent, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, în acest an, Ministerul Sănătății a investit 40 de milioane de lei. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
Etichete:
ACET Suceava: Apa și canalizarea trec de 20 lei/mc din 2026
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:14

ACET Suceava: Apa și canalizarea trec de 20 lei/mc din 2026

Tarifele la apă și canalizare vor depăși 20 de lei pe metrul cub, de la 1 ianuarie, în localitățile unde operează ACET Suceava. Operatorul...

ACET Suceava: Apa și canalizarea trec de 20 lei/mc din 2026
(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:10

(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației

Doisprezece elevi și absolvenți din școlile ieșene au fost premiați  la Palatul Național al Copiilor, în cadrul Festivității olimpicilor...

(AUDIO) 12 elevi ieșeni premiați la Gala olimpicilor internaționali organizată de Ministerul Educației
Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:08

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat astăzi că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei, pe care o...

Fosta şefă a diplomaţiei europene Federica Mogherini a anunţat că demisionează din funcţia de rector al Colegiului Europei
Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:07

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus, care se dovedeşte a fi foarte contagioasă....

Spania se confruntă cu o explozie a cazurilor de gripă provocată de o nouă tulpină de virus
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 17:05

Galaţi: Podul peste râul Bujoru, afectat de inundaţiile din 2024, complet reabilitat şi consolidat

Podul peste râul Bujoru, situat pe DJ 242B, pe raza oraşului Târgu Bujor, a fost consolidat şi modernizat în urma unei investiţii de peste 2...

Galaţi: Podul peste râul Bujoru, afectat de inundaţiile din 2024, complet reabilitat şi consolidat
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 15:18

Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România

Peste 180 de edituri prestigioase, agenţii de difuzare de carte românească şi străină, precum şi edituri universitare sunt prezente la Târgul...

Peste 180 de edituri prestigioase sunt prezente la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 15:13

Tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, pentru pensionarii ieșeni

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă pensionarii ieșeni vor primi ajutoare sub formă de tichete sociale valorice. Acțiunea este organizată de...

Tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, pentru pensionarii ieșeni
Prim plan joi, 4 decembrie 2025, 14:16

Datini și obiceiuri de iarnă la Palatul Culturii din Iași

Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează în perioada 6 decembrie 2025 – 11...

Datini și obiceiuri de iarnă la Palatul Culturii din Iași