(AUDIO) Iași: CET 2 Holboca, închis definitiv; instalații pe gaz vor înlocui vechile utilaje pe cărbune

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 decembrie 2025, 11:41

La Iași, consilierii locali au decis, în unanimitate, închiderea definitivă a instalațiilor de la CET – 2 – Holboca, utilaje care produceau agent termic pe bază de cărbune, urmând să le înlocuiască cu altele noi, care funcționează pe gaz.

Potrivit edilului Mihai Chirica, decizia a fost luată în contextul în care certificatele de Bioxid de Carbon sunt costisitoare iar restricțiile impuse la achiziția de cărbune din Rusia a dus la creșteri pe piața liberă a acestui produs.

În continuare, la Iași, se va produce agent termic doar folosind gazul metan.

În acest scop, la cele două CET-uri, Iași și Holboca, în următorii ani se vor face investiții ce depășesc 400 de milioane de lei, a precizat Mihai Chirica.

În paralel, pe o suprafață de 40 de hectare la CET 2 Holboca va fi înființat un parc fotovoltaic.

Mihai Chirica: Este scos din uz și din evidența sistemului energetic național. Nu mai producem de câțiva ani pe cărbune, știe toată lumea. Costurile privind utilizarea cărbunelui sunt foarte mari, inclusiv certificatele de CO₂. România are nevoie de un plan de conformare privind calitatea aerului, iar închiderea CET-ului de la Iași va însemna foarte mult: peste 290.000 de tone de CO₂, economie la nivel național.

Reporter: Pe ce să vă pune accentul?

Mihai Chirica: Pe gazele naturale, așa cum știți foarte bine, am accesat fonduri nerambursabile pentru construcția a două CET-uri noi, unul la Holboca și unul la Iași, pe gaze naturale, aproape 400 de milioane de lei. Pe 26 ianuarie o să avem licitația de lucrări și sperăm să avem și ofertanți. Parcul fotovoltaic este licitat, este în curs de evaluare, sunt șase companii mari care au depus ofertă și începem lucrările începând cu primăvara anului 2026, timp de 24 de luni, până la punerea în funcțiune.

 

Deocamdată, 6 companii au depus oferte. Durata de implementare a proiectului este de 2 ani.

În 2028, când vor deveni funcționale toate investițiile, panourile fotovoltaice vor produce 10 MegaWați energie pentru consumul public iar cele două CET -uri vor produce, împreună, 50 de MegaWați putere instalată. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

