(AUDIO/FOTO) Ultima premieră a actualei stagiuni de la Opera Națională Română din Iași este dedicată publicului tânăr

Publicat de Andreea Drilea, 28 iunie 2025, 12:01

Ultima premieră a actualei stagiuni de la Opera Națională Română din Iași este dedicată publicului tânăr.

Prima reprezentație are loc, astăzi, de la ora 12:00.

Este pusă în scenă opera „Bastien și Bastienne” compusă de Wolfgang Amadeus Mozart când avea 12 ani.

Este prima operă dedicată publicului tânăr de la inaugurarea instituției în urmă cu 70 de ani, după cum a declarat managerul Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu: ”Un spectacol care o fi el pentru copii, dar nu este deloc facil, este un spectacol complex cu o scenografie laborioasă, este una amplasată pe turnantă, se învârte, are trei dimensiuni, are mai multe scene, foarte colorate, foarte vii, foarte ingenioase, chiar inginerește vorbind, astfel încât să captăm atenția celor mici și prin aceste elemente vizuale. Muzica este genială, compusă în Mozart la 12 ani, dar totodată pentru a menține, pe parcursul unei ore, că atât durează opera, pentru a menține atenția copiilor, am fost foarte atenți la aceste elemente de scenografie, care să aibă suficient de multe elemente, să țină copilul acolo, concentrat, într-o eră în care, vedem, totul se petrece foarte repede, imaginele se succed pe telefoane, astfel încât încercăm, prin această modalitate culturală, să ținem atenția copiilor.”

Următoarele două reprezentanții sunt programate pentru diseară, de la ora 18.30, respectiv mâine de la 12.00.

