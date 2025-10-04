(AUDIO/FOTO) Sărbătoare agricolă la USV Iași – Zilele Recoltei, între știință și tradiție

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 4 octombrie 2025, 10:46

Zilele Recoltei se desfășoară în acest weekend la Universitatea de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași.

Conducerea universității implică în eveniment toate institutele de cercetare din zona Moldovei, care vin cu produse proprii.

Participă și absolvenți ai universității, care au dezvoltat afaceri de succes în domeniul agricol.

Prorectorul Vasile Stoleru a declarat că la ediția din acest an sunt prezenți 90 de expozanți: ”Produse diverse, de la materii prime până la cele care sunt procesate, de la zacuscă la dulcețuri, de la siropuri la must, la vin, vinuri din fructe, dar și de altă natură, produse din carne, lactate și alte produse cu specific de sezon. Cred că majoritatea expozanților vor avea și produse pentru degustat, unii dintre ele creații proprii ale studenților, ale colegilor care lucrează în laboratoare de microproducție, în ferme.”

Evenimentul a ajuns la a patra ediție și se desfășoară pe Stadionul Agronomie, din imediata vecinătate a campusului studențesc.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

