(AUDIO/FOTO) Matei Vișniec, Doctor Honoris Causa al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 8 decembrie 2025, 12:42

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași i-a acordat, astăzi, titlul Doctor Honoris Causa scriitorului Matei Vișniec, membru de onoare al Academiei Române.

Născut în ianuarie 1956 la Rădăuți, Matei Vișniec este unul dintre cei mai apreciați poeți și dramaturgi români, piesele sale fiind traduse în 25 de limbi și jucate în peste 30 de țări. În prezent, este stabilit în Franța.

În discursul susținut cu ocazia acordării distincției, scriitorul a subliniat faptul că doar prin cultură ne vom putea menține vie identitatea națională: ”O recunoaștere care mă bucură, mă onorează, mă emoționează, mă obligă. Am o legătură atât de profundă cu acest oraș, din perioada studenției și mai târziu când au început piesele mele să fie montate în mod sistematic, odată la 3-4 ani la Teatrul Național din Iași. Mă emoționează și îmi place în acest oraș marele număr de oameni pasionați, care cred în literatură, în comunicare, în dialog, care cred că prin cultură putem construi fundamentele identității noastre naționale, pentru că fără cuvânt, fără cultură, fără limbă, fără prezervarea limbii, fără îmbogățirea ei, fără acest, aș spune, miez care înseamnă literatura, arta cultura, nu ne putem situa pe harta planetară. Suntem ceea ce creăm.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)