(AUDIO) Cum se schimbă plata medicilor de familie și cine pierde din noul sistem

Cum se schimbă plata medicilor de familie și cine pierde din noul sistem

Publicat de Andreea Drilea, 25 ianuarie 2026, 10:51

Prin noul sistem de finanțare în medicina primară, vor fi defavorizați atât medicii care au în evidență puțini pacienți cât și aceștia din urmă.

Afirmația aparține președintelui Colegiului Medicilor din Iași, Liviu Oprea.

De la 1 ianuarie, doar 25% din bugetul alocat medicilor de familie va fi direcționat către plata per capita, în timp ce 75% va merge către plata pe serviciu medical efectiv prestat.

Astfel, dacă în 2025 valoarea punctului per capita era de 12 lei, iar cea per serviciu medical de 8 lei, acum valoarea punctului per capita scade la 8,2 lei, o diminuare de aproximativ 32%, în timp ce punctul per serviciu medical crește la 10,3 lei, o majorare de aproape 30 de procente.

Președintele Colegiului Medicilor din Iași, Liviu Oprea, a adăugat că modificările efectuate vor duce la egalizarea veniturilor în medicina de familie: ”Sunt doar niște modalități de raționalizare a banilor Casei de Asigurări. Plata per serviciu nu înseamnă cât se plătește fiecare serviciu. Ție ți se plătesc patru consultații pe oră, un număr de ore pe zi, pe lună și pe trimestru. Deci, practic, nu este un număr infinit de servicii care poți să le faci sau poți să faci cât mai multe, ci te oprești la o medie de 20 de consultații pe zi, indiferent câți pacienți vin la tine în momentul ăla. Dacă este bine sau mai puțin bine pentru pacienți, să știți că plata per capita era o asigurarr pentru pacient care are acces la medicul respectiv, oricând ce are nevoie. Sigur că, pe măsură ce plata per capita scade, acea obligație inevitabil scade. Și, sigur, nu știm dacă, de exemplu, la un moment dat, acele consultații care le dădeam noi, într-un fel nefinanțate, vor mai fi date. Deci, e greu de răspuns dacă pentru pacienții este mai bine dar vom vedea, dar părerea mea personală, este că nu-i mai bine pentru pacienți.

Reporter: Care vor fi medicii defavorizați? Cei de mediu rural sau cei de mediu urban?

Liviu Oprea: Cei cu listele foarte mici. Listele foarte mici erau, în orice caz, defavorizați și înainte. Trebuie să ai de unde să dai acele 20 de consultații pe zi. Cred că se vă tinde sppe o egalizare a veniturilor în medicina de familie, între doctori, indiferent de câți pacienți au.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)