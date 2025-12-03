(AUDIO) Comandamentul de iarnă, activat astăzi la Iași

Autoritățile locale din municipiul Iași au activat, astăzi, Comandamentul de iarnă.

Peste 160 de echipamente sunt pregătite să intervină în această iarnă, dacă situația o va impune, după cum a declarat Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica.

Mihai Chirica: Sunt organizate peste 164 de echipamente, vor interveni aproximativ 1.000 de oameni, avem un stoc de aproape 2.000 de tone de clorură de sodiu și aproape 300 de tone de clorură de calciu, nu sunt probleme cu motorina, toată lumea este instruită și dispeceratul este organizat. Dacă cantitățile de zăpadă vor fi foarte mari, atunci vom lua și alte măsuri necesare pentru organizare, mergând până la întreruperea circulației rutiere, astfel încât să putem acționa cu aceste echipamente, pentru ca toată lumea să-și poată îndeplini obiectivele.

Utilajele au fost suplimentate anul acesta, fiind achiziționate o serie de încărcătoare frontale, dar și dispozitive de împrăștiat material antiderapant.

În cazul unor ninsori abundante, vor fi deszăpezite cu prioritate bulevardele intens circulate, a explicat directorul Societății CITADIN, Marius Ionescu.

Marius Ionescu: Stocurile sunt suficiente, atât cele achiziționate, cât și cele aprovizionate. Personalul este pregătit, poate să intervină în orice moment, funcție de situația dată. Prioritățile de intervenție sunt pe arterele principale, urmate de arterele secundare și cartiere.

