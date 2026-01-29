(AUDIO) Botoşani: Preşedintele CJ, Valeriu Iftime, ia în calcul o reducere cu 10% a numărului de funcţionari

Publicat de Andreea Drilea, 29 ianuarie 2026, 06:58

Conducerea Consiliului Judeţean Botoşani ia în calcul concedierea, în perioada următoare, a cel puţin 10% din personalul instituţiei.

Propunerea este în analiza echipelor forului județean, pentru ca bugetul instituției să se încadreze în planul Guvernului Bolojan de reducere a cheltuielilor publice.

Președintele Consiliului, Valeriu Iftime, declară că discuțiile în acest sens și lipsa unei decizii finale a Executivului asupra proiectului de reformă a administrațiilor locale duc la neproductivitatea angajaților, stresați de posibilitatea pierderii locului de muncă: ”Teama este la resurse umane. Eu discut subiectul ăsta, am două modele din România, în așa fel încât să asigurăm un nivel al serviciului similar, sau poate mai bun ca până acum. Așteptăm forma finală a acestui Pachet 3, exact ce se cere, în așa fel încât să nu… Nici nu vreau să mai tulbrăm apa, pentru că sunt foarte mulți oameni care lucrează într-un stres teribil… dacă mâine vine organigrama, mâine dăm afară și asta e destul de neproductiv pentru oameni.”

Soluția este preferată în detrimentul măsurii de diminuare, cu 10%, a salariilor pentru toți angajații, a mai adăugat Valeriu Iftime: ”Eu nu merg pe ideea să tai salarii, eu merg pe ideea să optimizăm organigrama în așa fel încât să găsim 15-20 de oameni care s-ar putea, din păcate, să nu mai blocăm nouă organigrama. Acum avem nevoie de forma finală a structurilor în care ne cere Guvernul, după care, pe ceea ce cere această Ordonanță, noi trebuie să construim formula noastră. Va avea, după aceea, o discuție, sigur, cu cei doi vicepreședinți și, cu siguranță, v-a trebui aprobată și în Consiliul Județean nouă organigramă.”

