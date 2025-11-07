(AUDIO) 77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2025, 08:15

77 de copii din comuna ieșeană Golăiești învață în regim simultan, în trei sate diferite.

Măsura a fost luată din cauza numărului redus de elevi din cele trei localități, și pentru a evita – totodată – transportul acestora la școala din centrul comunei, unde nu există nici spațiu și care nu dispune de suficiente microbuze.

În școala din satul Cilibiu, 43 de elevi sunt împărțiți în trei săli.

În două dintre acestea, învață copii de clasa I și a III-a, respectiv elevi de pregătitoare și clasa a IV-a. Învățătorul Iulian Dulman spune că principala provocare este gestionarea timpului pentru a oferi fiecărui elev atenția necesară.

Iulian Dulman: Activitatea în simultan este solicitantă, depinde foarte mult de ceea ce facem la clasă, dar de cele mai multe ori, efortul este foarte mare și nu… adică, tot timpul suntem cu un pas în spate, să recunoștem.

Reporter: Reușiți să parcurgeți în timp util materia pentru ambele clase?

Iulian Dulman: Cu eforturi considerabile, reușim.

Deși învățământul simultan aduce dificultăți, prin proiectul „Pâine și Mâine”, derulat de Fundația World Vision la școala din Golăiești, copiii beneficiază de o masă caldă și de activități remediale.

Aceeași organizație le-a pus cadrelor didactice la dispoziție un ghid metodologic pentru învățământul simultan, care le oferă foarte multe resurse, astfel încât actul educațional să fie unul de calitate, având în vedere că dascălii care lucrează în regim simultan nu au o formare specială în acest sens.

Învățătorul Tudor Sofrone: Pot spune că m-a ajutat și că voi aplica mare parte din ce s-a propus în ghid. Ghidul este relativ nou, dar este acreditat de minister. Partea de nouătate a ghidului este că, în primul rând, este concentrat pe competențele specifice din programa propusă de minister și vine cu un set de măsuri care, efectiv, se concentrează pe învățarea elevului și nu doar pe transmiterea de cunoștințe și pe pendularea între clase.

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunțat, miercuri, că a făcut o analiză cu privire la situaţia învăţământului simultan în sectorul preuniversitar şi că va propune conducerilor universităţilor care formează viitoare cadre didactice să includă, în programă, şi elemente sau ghiduri care să îi pregătească pe viitorii profesori, pentru a preda simultan la două clase diferite. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)