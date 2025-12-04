Ateneul Național din Iași: Premiera spectacolului Enigma Otiliei cu casa închisă

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 13:10

Ateneul Național din Iași va prezenta în perioada 7-9 decembrie 2025 ultima premieră de teatru a anului, spectacolul Enigma Otiliei, aducând la viață capodopera literară a lui George Călinescu. Toate reprezentațiile ce vor avea loc de la ora 19:00, la Sala Unirii – Cinema Victoria se vor juca cu casa închisă . Regia este semnată de Erica Moldovan, care va propune o versiune scenică inspirată din adaptarea cinematografică a lui Iulian Mihu, pe baza scenariului scris de Dan Herford.

Spectacolul oferă o reinterpretare contemporană a romanului lui George Călinescu, păstrând acțiunea, personajele și atmosfera epocii, dar adăugând o viziune scenică modernă, dinamică și cinematografică. Cu o scenografie minimalistă și inserții video moderne, montarea pune accent pe emoție, simbol și profunzime psihologică, transformând decorul într-un spațiu expresiv al trăirilor interioare. Inspirat parțial de ecranizarea lui Iulian Mihu, spectacolul aduce un omagiu atât literaturii clasice, cât și esteticului filmic, devenind o punte între trecut și prezent, între rafinamentul lumii de altădată și sensibilitatea privitorului de azi.

Echipa de creație a spectacolului reunește nume importante ale scenei contemporane ieșene: scenografia este semnată de Alina Dincă-Pușcașu, coregrafia poartă amprenta Victoriei Bucun, iar muzica este compusă de Cári Tibor. Concepția vizuală este completată de light designul realizat de Cristian Bortoș, iar asistența de regie este asigurată de Răzvan Grosu.

Din distribuție fac parte actorii Ateneului Național din Iași, care vor da viață personajelor create de autor: Ioana Aciobăniței, Răzvan Grosu, Dumitru Florescu, Codrin Dănilă, Alexandra Paftală, Gelu Ciobotaru, Mara Lucaci, Alin Zară, Mariana Dumitrache, Florin Gorgos, Cazara Fantu, Daniel Popa și Mălina Balcan.

„Ne bucurăm că cea mai nouă producție a Ateneului Național din Iași, premiera spectacolului Enigma Otiliei, a opta din acest an, se va juca cu casa închisă. Producția oferă o perspectivă contemporană asupra romanului clasic, sub semnătura regizorală a colegei noastre Erica Moldovan, care cu o sensibilitate artistică aparte și o viziune scenică modernă reușește să îmbine profunzimea textului cu dinamica teatrală actuală, oferind publicului o experiență intensă și plină de emoție”, a declarat managerul interimar a instituției, Mihai G. Marius Andrei.

Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră față de premiera spectacolului Enigma Otiliei și vă așteptăm cu drag la reprezentațiile din 2026.