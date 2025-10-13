Ascultă Radio România Iași Live
Ateliere de pictură pe sticlă la Muzeul de Etnografie Botoșani

Ateliere de pictură pe sticlă la Muzeul de Etnografie Botoșani

Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 12:30


Muzeul Județean Botoșani vă invită, în perioada 18-19 octombrie 2025, în intervalul orar 10.00-13.00, la ateliere de pictură pe sticlă dedicate adulților pasionați de artă și de frumos.

Gândite și desfășurate în perioada verii, atelierele de creație pentru adulți au avut un real succes, încununat de expoziția intitulată ,,Culorile verii”, pe care o puteți vizita la Muzeul de Etnografie până pe 19 octombrie. Ne dorim să continuăm acest proiect de suflet și să ne întâlnim din nou pentru dimineți creative la muzeu.

Atelierele de pictură sunt concepute atât pentru începători, cât și pentru cei care au deja experiență artistică. Fiecare bucată de sticlă spune o poveste; pregătiți-vă să-i pătrundeți tainele, pășind în universul unei arte atemporale, încărcată de lumină și culoare. Transformați-vă viziunea artistică într-o realitate surprinzătoare! Creați și bucurați-vă de sesiunea practică de pictură pe sticlă, învățând și exersând pe baza instrucțiunilor și sfaturilor personalizate, oferite de un artist plastic pasionat și entuziast. Plecați cu mai mult decât o simplă lucrare de artă; luați acasă o amintire realizată de propriile mâini.

Taxa de participare, care include toate materialele, este de 50 lei/persoană. Înscrierea se face  la adresa de e-mail: ioanaginapoleac@gmail.com, până pe 16 octombrie 2025, precizând numele și ziua de participare pentru care optați.

Vă așteptăm la Muzeul de Etnografie Botoșani să vă relaxați și să vă bucurați de experiența artistică!

