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Arborii din Iași suferă din cauza stresului termic!

Arborii din Iași suferă din cauza stresului termic!

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 06:24

În urma aparițiilor în spațiul public a unor opinii potrivit cărora arborii din Iași s-au uscat prematur, iar acest proces se presupune că ar fi ireversibil, Primăria Municipiului Iași consideră necesar a face unele precizări de natură a explica corect acest fenomen.

Așa cum au precizat specialiștii contactați de municipalitate, în această perioadă, toți arborii din Iași (vegetația, în general) sunt afectați de caniculă și suferă de pe urma acestui stres termic!

În aceeași ordine de idei, continuăm operațiunile de udare periodică a tuturor spațiilor verzi din oraș și aplicăm tratamentele necesare pentru a menține vigoarea și sănătatea vegetației din Iași.

Primăria Municipiului Iași nu va abandona nici un moment prioritatea sa de a asigura o continuă întinerire a arborilor și a vegetației din oraș, apelând în acest sens la specialiști cu experiență din cadrul serviciilor proprii care gestionează spațiile verzi, consultând deopotrivă și experții de la Universitatea de Științele Vieții din Iași.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași

FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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